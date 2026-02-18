El SAT puede vigilar retiros en efectivo en el extranjero: hay multas de hasta 7.6 millones de pesos en estos casos

¿Qué son los cheques de viajero y por qué se consideran actividades vulnerables por el SAT?

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el cheque de viajero es un tipo de documento emitido por bancos o instituciones financieras para que sea intercambiado por dinero en efectivo en cualquier país.

De manera similar a los cheques, se expede por una cantidad fija y podrá cobrarse en otras instituciones bancarias extranjeras. Su atractivo es que da la facilidad a las personas de transportarse sin cargar ciertas cantidades de dinero, y mejor puedan adquirirlo ya en su lugar de destino, tras el cobro de una comisión.

Otra ventaja es que en caso de robo o extravío, se puede solicitar una reposición si se cuenta con los números de serie.

A pesar de sus bondades, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), considera a la emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero como una actividad susceptible de ser utilizada para el lavado de dinero, siempre y cuando sea realizada por una entidad que no sea financiera.

Es decir, una empresa que no sea un banco se dedica a emitir o comercializar estos instrumentos, puede tener el riesgo de realizar una operación con recursos ilícitos. Para estos casos, la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT establece una serie de obligaciones para proteger el sistema financiero y la economía nacional.

¿Cuándo se consideran susceptibles de lavado de dinero?

Según la ley, toda emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero realizada por un órgano diferente a entidades financieras se considera como objeto de identificación. Es decir, cuando no están respaldados por una institución financiera, como un banco, puede ser objeto de sospecha. Con ello, abarca a empresas o a fideicomisos que se dediquen a esta actividad.

Sin embargo, cuando la emisión o comercialización del cheque sea igual o mayor a 645 veces el valor diario de la UMA, se debe de avisar directamente al SAT de la operación.

Esto equivale a 75,664.95 pesos en 2026, debido a que la UMA vale 117.31 pesos.