¿Cómo se factura una colegiatura para ser deducible en la Declaración Anual? SAT establece un tope y requisitos

El SAT tiene parámetros específicos para que el pago de colegiaturas sean deducibles de impuestos, y las facturas deberán reflejar estas características para ser válidas.
jue 12 marzo 2026 05:27 PM
Para que la colegiatura sea avalado por la autoridad fiscal, el medio de pago debe ser exclusivamente con cheque, transferencia electrónica, tarjeta de débito, crédito o servicios. (Tero Vesalainen/Getty Images/iStockphoto)

Entre las deducciones personales permitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), están los pagos por colegiaturas de los hijos, conyúge, persona con la que se vive en concubinato o incluso para los padres del contribuyente, siempre y cuando sus ingresos no superen el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) anual.

El pago por la educación podrá recibir el estímulo fiscal, mientras se apegue a otros lineamientos señalados por la autoridad que van desde el rango de costo de la colegiatura, el tipo de instituciones a donde se cursa y características de emisión de la factura.

Límites permitidos para deducir una colegiatura escolar

El Servicio de Administración tiene límites anuales de colegiaturas por cada alumna o alumno en una institución particular, según el nivel educativo:

-Preescolar: 14,200 pesos
-Primaria: 12,900 pesos
-Secundaria 19,900 pesos
-Profesional técnico: 17,100 pesos
-Bachillerato o su equivalente: 24,500 pesos.

Sin embargo, estas cifras son las mismas desde que fueron establecidas por medio de un decreto presidencial, el 15 de febrero de 2011. A febrero de 2026, la inflación acumulada es de 90.94% de acuerdo con el Inegi, por lo que es probable que los límites sean insuficientes para cubrir las tarifas estudiantiles actuales.

La deducción aplica mientras sean única y exclusivamente para cubrir la enseñanza, de acuerdo con los programas y planes de estudio de la Ley General de Educación. Las erogaciones efectuadas por conceptos como inscripciones, cuotas de mantenimiento, material educativo, transportación escolar, materias o cursos adicionales, uniformes o exámenes no serán válidas para la deducción.

Además, no entra cualquier escuela, sino que deberá contar con clave de Reconocimiento de validez oficial (RVOE). Esto se podrá consultar a través de la plataforma del SAT , con el RFC o el nombre de la institución.

Características de una factura deducible

Además de cumplir con el límite de gasto por nivel educativo, las facturas emitidas deberán cumplir con datos necesarios para ser deducibles. Las especificaciones de la operación deben señalar que corresponde al pago de la colegiatura. Si dentro del concepto se incluyen gastos como inscripciones, cursos adicionales o exámenes no serán válidas para la deducción.

En el campo de “Uso de CFDI”, deberá estar con la clave D10 Pagos por servicios educativos.

En la sección de clave de producto o servicio, deberá corresponder entre los señalados por el SAT, como:

86111500 - Servicios de aprendizaje a distancia
86121500 - Escuelas preescolares, primarias y secundarias
86121600 - Bachillerato o profesional técnico
86131900 - Escuelas para gente con discapacidades

Se puede consultar a profundidad en el espacio dedicado a deducciones personales por colegiaturas, en el sitio web del SAT.

El método de pago también es esencial, ya que deberá haber sido realizado mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o de servicio, así como cheque nominativo. Y estar señalado de manera correcta en la factura con su respectivo código:

02 - Cheque nominativo
03 - Transferencia electrónica
04 - Tarjeta de crédito
28 - Tarjeta de débito
29 - Tarjeta de servicios

Cabe mencionar que también debe ser correcta la información del contribuyente, como de la institución, como la razón social y el RFC.

Verifica que la factura aparezca en el visor de deducciones personales

Una manera sencilla y efectiva de comprobar que las facturas de colegiaturas, así como de cualquier deducción personal haya sido registrada es a través del visor del SAT.

Este sitio contendrá un resumen de las deducciones aplicadas, juntos a sus CFDI, así como gastos considerables factibles de serlo.

Se puede revisar el detalle de las deducciones, y permite filtrar por RFC del emisor, el folio fiscal, o las fechas. La plataforma enlistará información y las facturas (tanto en PDF como XML) que comprueban las deducciones.

Según la plataforma del SAT, se podrán hacer consultas de hasta 200 registros, y en caso de excederse, se debe realizar la exportación de los datos en formato Excel para su consulta.

Para acceder a él, deberá contar con contraseña o e.firma vigente y dar clic en el siguiente enlace https://loginda.siat.sat.gob.mx/nidp/wsfed/ep?id=ciec&sid=0&option=credential&sid=0 o buscar en el portal oficial del SAT, en el micrositio de Deducciones Personales.

