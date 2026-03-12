¿Cómo se factura una colegiatura para ser deducible en la Declaración Anual? SAT establece un tope y requisitos

Límites permitidos para deducir una colegiatura escolar

El Servicio de Administración tiene límites anuales de colegiaturas por cada alumna o alumno en una institución particular, según el nivel educativo:

-Preescolar: 14,200 pesos

-Primaria: 12,900 pesos

-Secundaria 19,900 pesos

-Profesional técnico: 17,100 pesos

-Bachillerato o su equivalente: 24,500 pesos.

Sin embargo, estas cifras son las mismas desde que fueron establecidas por medio de un decreto presidencial, el 15 de febrero de 2011. A febrero de 2026, la inflación acumulada es de 90.94% de acuerdo con el Inegi, por lo que es probable que los límites sean insuficientes para cubrir las tarifas estudiantiles actuales.

La deducción aplica mientras sean única y exclusivamente para cubrir la enseñanza, de acuerdo con los programas y planes de estudio de la Ley General de Educación. Las erogaciones efectuadas por conceptos como inscripciones, cuotas de mantenimiento, material educativo, transportación escolar, materias o cursos adicionales, uniformes o exámenes no serán válidas para la deducción.

Además, no entra cualquier escuela, sino que deberá contar con clave de Reconocimiento de validez oficial (RVOE). Esto se podrá consultar a través de la plataforma del SAT , con el RFC o el nombre de la institución.

Características de una factura deducible

Además de cumplir con el límite de gasto por nivel educativo, las facturas emitidas deberán cumplir con datos necesarios para ser deducibles. Las especificaciones de la operación deben señalar que corresponde al pago de la colegiatura. Si dentro del concepto se incluyen gastos como inscripciones, cursos adicionales o exámenes no serán válidas para la deducción.

En el campo de “Uso de CFDI”, deberá estar con la clave D10 Pagos por servicios educativos.

En la sección de clave de producto o servicio, deberá corresponder entre los señalados por el SAT, como:

86111500 - Servicios de aprendizaje a distancia

86121500 - Escuelas preescolares, primarias y secundarias

86121600 - Bachillerato o profesional técnico

86131900 - Escuelas para gente con discapacidades