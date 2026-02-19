La UIF de México y Estados Unidos designan a 31 personas por supuesto fraude con tiempos compartidos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 24 sujetos -cinco personas físicas y 19 personas morales- por su presunta participación en un esquema de fraude mediante “tiempos compartidos”, con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

De manera complementaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.

La acción anunciada por el Departamento del Tesoro se inscribe en los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit.