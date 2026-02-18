Las pymes mexicanas no pueden aprovechar el nearshoring 2.0 por un gran problema: el lavado de dinero

EFEX cierra ronda semilla y va por el '"Global Two Million"
La fintech anunció el cierre de una ronda semilla por 8 millones de dólares, coliderada por PayPal Ventures y Floodgate, para fortalecer su plataforma de tesorería global.
La compañía procesó más de 1,000 millones de dólares en volumen de pagos durante 2025 y registró un crecimiento de seis veces en sus ingresos respecto al año anterior, de acuerdo con información compartida por la empresa. Para 2026, proyecta multiplicar por cinco su desempeño frente al año pasado.
“El 34% de los pagos internacionales entre empresas son pymes que no tienen acceso a soluciones tipo JP Morgan o Citi (...) Estamos viendo la misma oportunidad que vio Nubank en tarjetas de crédito, pero en el segmento de pagos internacionales para empresas”, señaló en entrevista el empresario.
Zaninovich sostuvo que la digitalización permite abordar el monitoreo de riesgos. “Con procesos completamente digitalizados y aliados tecnológicos sólidos, podemos hacer un screening y un monitoreo más eficiente, incluso para muchos pagos de menor tamaño”, señaló. La integración de Inteligencia Artificial, añadió, permite automatizar cruces de información que antes eran manuales.
Para Zaninovich, la oportunidad está en lo que denomina el “Global Two Million”, es decir, empresas medianas y pequeñas que participan en comercio internacional pero no cuentan con soluciones sofisticadas de tesorería de los grandes corporativos.
Y sobre la posibilidad de que México cuente con un mecanismo público privado parecido a la FinCen Exchange en Estados Unidos, el directivo señaló que “México ha desarrollado una regulación muy avanzada y muy completa para integrarse a los grandes mercados y en especial Estados Unidos.” Y agregó que “cuando lo ves comparado con América Latina, México tiene una regulación de punta bastante exigente en temas de prevención de lavado de activos.”