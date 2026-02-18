Las pymes mexicanas no pueden aprovechar el nearshoring 2.0 por un gran problema: el lavado de dinero

El riesgo no es el crédito, es el cumplimiento

Dimitri Zaninovich, cofundador y CEO de EFEX, señala que en los pagos internacionales y otras operaciones de las pymes el principal riesgo no es el crediticio, sino el de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“Muchas instituciones financieras han sido reticentes a atender a empresas medianas en comercio exterior porque el monitoreo y seguimiento puede resultar más complejo”, explicó en entrevista.

En un contexto marcado por mayor vigilancia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tensiones geopolíticas y la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, el cumplimiento normativo se ha vuelto más exigente.

El resultado es un segmento empresarial que, pese a representar una parte relevante de los flujos comerciales globales, queda subatendido por la banca tradicional.

El comercio bilateral entre México y Estados Unidos es el corredor más grande del mundo. Sin embargo, el directivo explica que la sofisticación regulatoria y la creciente sensibilidad de los bancos corresponsales frente a operaciones transfronterizas elevan el umbral de entrada para empresas más pequeñas.

“El principal riesgo en pagos internacionales es el lavado de activos, y eso exige procesos de monitoreo y control mucho más sofisticados”, señaló Zaninovich. Y añadió que EFEX puede detectar la actividad sospechosa “a través de información, de utilización de herramientas de punta para identificar potenciales riesgos de lavado de activos”.