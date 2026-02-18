Publicidad

Economía

El lavado de dinero frena a las pymes mexicanas que quieren exportar a EU

Mientras el comercio bilateral crece, las pymes enfrentan filtros financieros más estrictos y mayor escrutinio para integrarse al sistema de pagos transfronterizo.
mié 18 febrero 2026 02:07 PM
Las pymes mexicanas no pueden aprovechar el nearshoring 2.0 por un gran problema: el lavado de dinero
El directivo de EFEX señala que el acceso a los sistemas de pagos transfronterizos no han evolucionado a la par de la digitalización y el comercio electrónico, creando barreras de entrada a las Pymes con potencial exportador. (herstockart/Getty Images)

Una renegociación exitosa del T-MEC daría a las grandes empresas la certeza que necesitaban para aprovechar lo que se proyecta como un nearshoring 2.0. Pero al mismo tiempo miles de pequeñas y medianas empresas enfrentan barreras de acceso al sistema financiero internacional bajo estándares cada vez más estrictos de prevención de lavado de dinero (PLD).

Para las grandes corporaciones, abrir cuentas en bancos estadounidenses y gestionar pagos transfronterizos es parte de su operación cotidiana. Para las pymes, en cambio, el costo regulatorio y el escrutinio en materia de cumplimiento pueden convertirse en una barrera que frena su integración al comercio exterior.

El riesgo no es el crédito, es el cumplimiento

Dimitri Zaninovich, cofundador y CEO de EFEX, señala que en los pagos internacionales y otras operaciones de las pymes el principal riesgo no es el crediticio, sino el de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“Muchas instituciones financieras han sido reticentes a atender a empresas medianas en comercio exterior porque el monitoreo y seguimiento puede resultar más complejo”, explicó en entrevista.

En un contexto marcado por mayor vigilancia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tensiones geopolíticas y la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, el cumplimiento normativo se ha vuelto más exigente.

El resultado es un segmento empresarial que, pese a representar una parte relevante de los flujos comerciales globales, queda subatendido por la banca tradicional.

El comercio bilateral entre México y Estados Unidos es el corredor más grande del mundo. Sin embargo, el directivo explica que la sofisticación regulatoria y la creciente sensibilidad de los bancos corresponsales frente a operaciones transfronterizas elevan el umbral de entrada para empresas más pequeñas.

“El principal riesgo en pagos internacionales es el lavado de activos, y eso exige procesos de monitoreo y control mucho más sofisticados”, señaló Zaninovich. Y añadió que EFEX puede detectar la actividad sospechosa “a través de información, de utilización de herramientas de punta para identificar potenciales riesgos de lavado de activos”.

EFEX cierra ronda semilla y va por el '"Global Two Million"

La fintech anunció el cierre de una ronda semilla por 8 millones de dólares, coliderada por PayPal Ventures y Floodgate, para fortalecer su plataforma de tesorería global.

La compañía procesó más de 1,000 millones de dólares en volumen de pagos durante 2025 y registró un crecimiento de seis veces en sus ingresos respecto al año anterior, de acuerdo con información compartida por la empresa. Para 2026, proyecta multiplicar por cinco su desempeño frente al año pasado.

“El 34% de los pagos internacionales entre empresas son pymes que no tienen acceso a soluciones tipo JP Morgan o Citi (...) Estamos viendo la misma oportunidad que vio Nubank en tarjetas de crédito, pero en el segmento de pagos internacionales para empresas”, señaló en entrevista el empresario.

Zaninovich sostuvo que la digitalización permite abordar el monitoreo de riesgos. “Con procesos completamente digitalizados y aliados tecnológicos sólidos, podemos hacer un screening y un monitoreo más eficiente, incluso para muchos pagos de menor tamaño”, señaló. La integración de Inteligencia Artificial, añadió, permite automatizar cruces de información que antes eran manuales.

Para Zaninovich, la oportunidad está en lo que denomina el “Global Two Million”, es decir, empresas medianas y pequeñas que participan en comercio internacional pero no cuentan con soluciones sofisticadas de tesorería de los grandes corporativos.

Y sobre la posibilidad de que México cuente con un mecanismo público privado parecido a la FinCen Exchange en Estados Unidos, el directivo señaló que “México ha desarrollado una regulación muy avanzada y muy completa para integrarse a los grandes mercados y en especial Estados Unidos.” Y agregó que “cuando lo ves comparado con América Latina, México tiene una regulación de punta bastante exigente en temas de prevención de lavado de activos.”

