Inflación de EU se mantuvo elevada en diciembre, en 2.9% interanual

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, también registró un alza de 0.4% en diciembre, para un 3% interanual en 2025.

Con estas cifras parece probable que la Fed mantenga su prudencia en la reunión prevista los días 17 y 18 de marzo.

En su anterior reunión la Fed mantuvo sin cambios las tasas de interés, luego de haber acordado tres bajas seguidas.

Los tipos en Estados Unidos se encuentran en un rango entre 3.50% y 3.75%. Los analistas estiman que se mantendrán en ese nivel, según FedWatch.

Poco antes de la publicación de las cifras de inflación y las de crecimiento económico este viernes, Donald Trump arremetió contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, a quien se refiere con el sobrenombre "Demasiado Tarde".

"TASAS DE INTERÉS MÁS BAJAS", escribió el manadatario en la plataforma Truth Social, luego de adelantar que el cierre gubernamental del año pasado había frenado el crecimiento de la economía en al menos dos puntos.

El Producto Interno Bruto de Estados Unidos aumentó 2.2% en 2025 ; aunque registró una desaceleración en el último trimestre, con una tasa anual de 1.4%.

El periodo de Powell al frente de la Fed terminará en mayo. Trump ya eligió a su sucesor, Kevin Warsh , quien aún debe ser ratificado por el Senado.