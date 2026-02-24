Publicidad

El SAT de Sheinbaum reporta 11,797 mdp en valor asegurado por contrabando en 2025

Aunque el número de embargos no aumentó, el monto por operación creció y los expedientes por perjuicio al erario superaron los 52,000 millones de pesos.
mar 24 febrero 2026 10:41 AM
SAT hace menos embargos por contrabando pero obtiene más dinero en el primer año de Sheinbaum, ¿por qué?
En materia de embargos por contrabando, estos disminuyeron en número de 2023 a 2025, pero las mercancías confiscadas reportan más valor. (Foto: Diego Alvarez Esquivel)

El gobierno de Claudia Sheinbaum apostó por la lucha anticontrabando desde su inicio, y Hacienda ya reporta resultados que reflejan una mayor precisión en los tiros del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En materia de embargos por contrabando, estos disminuyeron en número de 2023 a 2025, pero las mercancías confiscadas reportan más valor.

“En las cifras se ve que el número de embargos no se dispara, pero el valor por operación sí crece. Esto quiere decir que la estrategia está más enfocada en redes grandes de contrabando, más que en decomisos aislados de bajo impacto”, explicó Pedro Canabal, socio Legal y de Comercio Exterior en Baker Tilly México, y profesor de Auditoría de Comercio Exterior de la Universidad Panamericana.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refiere que en 2023 se realizaron 522 embargos por mercancías con valor de 6,071 millones de pesos; en 2024 se realizaron 371 decomisos por valor de mercancías de 4,487 millones; y al cierre de 2025, el primero a cargo de Claudia Sheinbaum, se realizaron 503 por mercancías con un valor de 11,797 millones, más del doble que en 2024.

Los resultados son producto de nuevas herramientas jurídicas que se han visto reformadas, como el Código Fiscal de la Federación, Ley de Ingresos y Ley Aduanera, además de cruces de información, uso de Inteligencia Artificial, controles en los padrones de importadores, vigilancia de los distintos regímenes fiscales y de recintos fiscalizados.

“Y entonces lo que estamos viendo es que la autoridad ya no solo se está quedando con el embargo administrativo, sino que está construyendo casos con daños bien cuantificados a diario que pueden derivar en créditos fiscales, pero además en responsabilidades penales”, comentó Canabal.

Más expedientes penales

En esta dirección, Hacienda da cuenta de expedientes administrativos en incremento a cargo de la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales (ACAPE) del SAT. Cada expediente es un conjunto de documentos que integran investigaciones o acciones legales relacionadas con presuntos perjuicios al fisco.

En 2024 se registraron 64 expedientes por daños al erario que ascendieron a 6,466 millones de pesos, dando un brinco en 2025 a 151 expedientes por 52,014 millones en perjuicios.

“El reto va a ser cuántos de esos expedientes penales realmente llegan a judicializarse, que sería el éxito de una carpeta investigación en materia de contrabando que se lleve, no solo, ante la Fiscalía General de la República, sino que se lleve ante el Juez, y que efectivamente se libren órdenes de aprehensión contra personas en específico”, comentó el también socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE).

Publican reglamento de reforma a Ley Aduanera

Para dar una mayor dirección al control, cumplimiento y seguimiento en aduanas, este lunes 23 de febrero se publicó el reglamento de la Ley Aduanera en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual fue reformada el 19 de noviembre del año pasado. Estos cambios están en sintonía con las reformas al Código Fiscal de la Federación para este año, los cuales tienen como principal objetivo, erradicar la emisión de facturas falsas, que sirve para la defraudación fiscal.

“Lo que mucha gente y las empresas desconocen, o no se han percatado, es que existe ya una transversalidad en la fiscalización. Esto quiere decir que la materia impuestos internos y la materia comercio exterior ya se fiscalizan de manera integral”, añadió el especialista.

Detalló que entre las particularidades publicadas en el DOF destacan: la manifestación de valor de mercancías, la cual implica la construcción de expedientes electrónicos como columna vertebral de las operaciones de comercio exterior, además de la coadyuvancia de los agentes aduanales en la correcta trazabilidad de las operaciones de comercio exterior.

