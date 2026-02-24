SAT hace menos embargos por contrabando pero obtiene más dinero en el primer año de Sheinbaum, ¿por qué?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refiere que en 2023 se realizaron 522 embargos por mercancías con valor de 6,071 millones de pesos; en 2024 se realizaron 371 decomisos por valor de mercancías de 4,487 millones; y al cierre de 2025, el primero a cargo de Claudia Sheinbaum, se realizaron 503 por mercancías con un valor de 11,797 millones, más del doble que en 2024.

Los resultados son producto de nuevas herramientas jurídicas que se han visto reformadas, como el Código Fiscal de la Federación, Ley de Ingresos y Ley Aduanera, además de cruces de información, uso de Inteligencia Artificial, controles en los padrones de importadores, vigilancia de los distintos regímenes fiscales y de recintos fiscalizados.

“Y entonces lo que estamos viendo es que la autoridad ya no solo se está quedando con el embargo administrativo, sino que está construyendo casos con daños bien cuantificados a diario que pueden derivar en créditos fiscales, pero además en responsabilidades penales”, comentó Canabal.

Más expedientes penales

En esta dirección, Hacienda da cuenta de expedientes administrativos en incremento a cargo de la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales (ACAPE) del SAT. Cada expediente es un conjunto de documentos que integran investigaciones o acciones legales relacionadas con presuntos perjuicios al fisco.

En 2024 se registraron 64 expedientes por daños al erario que ascendieron a 6,466 millones de pesos, dando un brinco en 2025 a 151 expedientes por 52,014 millones en perjuicios.

“El reto va a ser cuántos de esos expedientes penales realmente llegan a judicializarse, que sería el éxito de una carpeta investigación en materia de contrabando que se lleve, no solo, ante la Fiscalía General de la República, sino que se lleve ante el Juez, y que efectivamente se libren órdenes de aprehensión contra personas en específico”, comentó el también socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE).