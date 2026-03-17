Renuncia el zar antiterrorista de EU por bombardeos a Irán: "No puedo apoyar la guerra"

"Irán no representaba una amenaza inminente contra nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra a causa de la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", añadió la misiva.

"En su primer gobierno, usted entendió mejor que cualquier otro presidente reciente como aplicar poder militar sin arrastrarnos a guerras inacabables", sostuvo Kent.

"Hasta junio de 2025, usted entendió que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que robó a Estados Unidos las preciadas vidas de nuestros patriotas", añade.

En junio de 2025 Trump ordenó el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes, una operación que contó con la colaboración de Israel y que provocó una escalada militar con Irán que duró doce días.

Trump aseguró en esa ocasión que las capacidades nucleares iraníes habían sido "aniquiladas", e invitó al régimen de Teherán a negociar, lo que no desembocó en una solución pacífica.

El mandatario republicano ordenó una nueva oleada de ataques, de nuevo en coordinación con el gobierno de Benjamin Netanyahu, el 28 de febrero. La actual campaña ha provocado ataques iraníes contra buena parte de los vecinos en la región, y el bloqueo casi total del estratégico estrecho de Ormuz.

Internamente, la guerra con Irán ha provocado un cisma en el movimiento estadounidense MAGA (Make America Great Again) que llevó a Trump de nuevo al poder en las elecciones de 2024.