Exportaciones de México alcanzan 48,008 mdd en enero; suben 8.1%

El mercado estadounidense mantuvo su peso central, al concentrar más de 82% de las exportaciones no petroleras. Los envíos hacia ese país avanzaron 7.9%, mientras que los dirigidos al resto del mundo crecieron 19.6%, una señal de mayor diversificación.

No todos los sectores avanzaron, ya que el sector automotriz registró una caída anual de 9%, afectado por menores ventas a Estados Unidos, aunque mostró un repunte en otros destinos.

Las exportaciones petroleras cayeron 33.5%, con ventas por 1,111 millones de dólares, afectadas por un menor precio de la mezcla mexicana, que promedió 55.34 dólares por barril, y por una reducción en el volumen exportado.

Las agropecuarias retrocedieron 11.6%, con bajas en jitomate, aguacate y fresas, aunque el mango reportó un crecimiento de 70.9%. Las extractivas no petroleras crecieron 81.1%.

La estructura exportadora mantiene su perfil industrial, con 90.6% del total concentrado en manufacturas.

Del lado de las importaciones, el ritmo fue mayor; en enero alcanzaron 54,489 millones de dólares, un aumento anual de 9.8%. El impulso provino de los bienes intermedios, que crecieron 14.2% y representaron 79.2% del total. Este comportamiento refleja la demanda de insumos para la industria exportadora.

Las compras de bienes de consumo cayeron 3.8%, por menores adquisiciones de combustibles, mientras que las de bienes de capital retrocedieron 4.4%, una señal de cautela en inversión productiva.

Con este desempeño, la balanza comercial registró un déficit de 6,481 millones de dólares en enero, tras el superávit observado en diciembre de 2,430 millones.

La reducción del saldo comercial entre diciembre de 2025 y enero de 2026 respondió al deterioro de la balanza no petrolera, que pasó de un superávit de 4,837 millones de dólares a un déficit de 4,267 millones.