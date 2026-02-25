Gobierno lanza convocatoria para financiar a empresas tecnológicas de México, estos son los requisitos

El gobierno federal presentó la convocatoria del Programa Proyectos Ciudadanos, en el marco de la Impulsora de Innovación México, para que empresas mexicanas formalmente constituidas con base tecnológica o tecnológicas, en etapa de validación o escalamiento en sectores estratégicos prioritarios, puedan acercarse a fuentes de financiamiento y capital, a través del Fondo de Fondos, el cual moviliza capital público y privado.

“Hoy, gracias al compromiso estratégico de Nafin-Bancomext con una capitalización de 4,000 millones de pesos, estamos viviendo el relanzamiento de Fondo de Fondos, una oportunidad histórica para fortalecer el financiamiento de proyectos y empresas de alto valor agregado. Este impulso no solo amplía el acceso al capital para la innovación, sino que sienta las bases para elevar nuestra competitividad y consolidar nuestro posicionamiento en la economía global”, Liliana Reyes Castrejón, directora de Fondo de Fondos.

El objetivo es que se multiplique cada peso, entre cinco y 19 veces, y contribuir a la generación de más de 700,000 empleos formales en los próximos cinco años, precisó.