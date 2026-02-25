Publicidad

Economía

El gobierno presenta convocatoria para financiar a empresas tecnológicas

El objetivo es que se multiplique cada peso, entre cinco y 19 veces, y contribuir a la generación de más de 700,000 empleos formales en los próximos cinco años.
mié 25 febrero 2026 11:31 AM
Gobierno lanza convocatoria para financiar a empresas tecnológicas de México, estos son los requisitos
Los proyectos de las empresas participantes deberán alinearse con al menos uno de los Sectores estratégicos del Plan México, como salud y biotecnología; Inteligencia Artificial y datos avanzados; semiconductores y electrónica avanzada, y Energías limpias y almacenamiento. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.)

El gobierno federal presentó la convocatoria del Programa Proyectos Ciudadanos, en el marco de la Impulsora de Innovación México, para que empresas mexicanas formalmente constituidas con base tecnológica o tecnológicas, en etapa de validación o escalamiento en sectores estratégicos prioritarios, puedan acercarse a fuentes de financiamiento y capital, a través del Fondo de Fondos, el cual moviliza capital público y privado.

“Hoy, gracias al compromiso estratégico de Nafin-Bancomext con una capitalización de 4,000 millones de pesos, estamos viviendo el relanzamiento de Fondo de Fondos, una oportunidad histórica para fortalecer el financiamiento de proyectos y empresas de alto valor agregado. Este impulso no solo amplía el acceso al capital para la innovación, sino que sienta las bases para elevar nuestra competitividad y consolidar nuestro posicionamiento en la economía global”, Liliana Reyes Castrejón, directora de Fondo de Fondos.

El objetivo es que se multiplique cada peso, entre cinco y 19 veces, y contribuir a la generación de más de 700,000 empleos formales en los próximos cinco años, precisó.

Buscamos que el proyecto cuente con ventaja tecnológica diferenciada, que tenga un modelo de negocio validado y escalable, que demuestre viabilidad técnica, financiera y jurídica, que cuente con equipos con capacidad de ejecución y que tenga una ruta clara hacia generación de valor y retorno de inversión
Liliana Reyes Castrejón, directora de Fondo de Fondos.
Inicio Programa Proyectos Impulsora Innovación México
Marcelo Ebrard, secretario de Economía y Édgar Amador, secretario de Hacienda en la presentación de la Convocatoria. (Galo Cañas Rodríguez)

Detalló que el proceso es institucional y rigoroso, y consiste en una postulación, llenado de la solicitud, envío a través de una plataforma, validación jurídica y normativa de que se cumplen con todos estos requisitos que están establecidos en la convocatoria; una evaluación por parte de un comité especializado que validará el potencial de los proyectos para poder canalizarlos a Fondo de Fondos para continuar el proceso de análisis y debida diligencia.

Finalmente, se emitirá una decisión de inversión bajo términos de mercados. Se trata de un mecanismo profesional, transparente y alineado a estándares internacionales.

Impulso al contenido nacional

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, consideró que este tipo de iniciativas buscan aumentar el valor agregado nacional en las exportaciones.

“Déjenme darles rápidamente una cifra, por cada dólar que nuestra economía exporta, alrededor de 51 centavos son producidos en nuestro país por la planta industrial local. Esta cifra en países del sureste asiático es 83 centavos. Si logramos incrementar en 10 centavos adicionales el contenido local, implicaría un aumento del Producto Interno Bruto potencial de alrededor de 1.5 de manera permanente. ¿Cómo se logra esto?, con estas iniciativas, con estas plataformas integrando a la producción nacional”, dijo en la presentación de la Convocatoria.

En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, detalló que la convocatoria es el resultado de una solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para solucionar la falta de capital ante una gran capacidad de innovación en el país.

“El común denominador de las empresas que están surgiendo muy pequeñas, y otras que no son tan pequeñas, es que necesitan capital para escalar o para poder llegar al mercado. Y ahí nos encontramos una cartera que va desde células carti cells, que ya este año se van a implementar los vectores, las clínicas para poderlo hacer. Nueva tecnología contra el cáncer. Hasta semiconductores, pasando por inmunodepresores para los trasplantes, pasando por desarrollo de drones que necesitan escalar su presencia para competir con otros países o la industria aeronáutica naciente en México”, detalló Ebrard.

Los proyectos de las empresas participantes deberán alinearse con al menos uno de los Sectores estratégicos del Plan México:

  • Inteligencia Artificial y datos avanzados
  • Semiconductores y electrónica avanzada
  • Energías limpias y almacenamiento
  • Salud y biotecnología
  • Agua, alimentos y agroinnovación
  • Manufactura avanzada y robótica
  • Tecnologías de seguridad
  • Movilidad y transporte inteligente
  • Telecomunicaciones y conectividad
  • Ciberseguridad y sistemas críticos

¿Cómo aplicar a la convocatoria?

1.- Para participar en la Convocatoria de Proyectos Ciudadanos debes acceder a www.impulsorainnovacion.gob.mx

2.- En la sección convocatoria encontrarás toda la información necesaria.

3.- Al llegar al final de la página da click en Registra. En la pantalla aparecerá el aviso de privacidad. Una vez que lo leas, selecciona Iniciar para continuar.

4.- Ingresa con tu cuenta llave MX. Al iniciar sesión verás la bandeja de entrada. Da click en Iniciar para comenzar tu registro. Aparecerá un formulario dividido en varias secciones.

5.- Llénalo con los datos de tu empresa y sube la documentación solicitada.

6.- Cuando completes toda la información, selecciona Finalizar.

7.- Se generará un número de folio con el que podrás descargar tu comprobante y dar seguimiento a tu solicitud.

La convocatoria estará abierta del 25 de febrero al 30 de abril de 2026.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Nafin

