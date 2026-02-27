La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito.

La comparecencia de Bill Clinton ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, ocurre al día siguiente de la de su esposa Hillary, ex secretaria de Estado.

"Si esta comisión quisiera conocer seriamente la verdad (...) le pediría directamente a nuestro actual presidente que declarara bajo juramento sobre las decenas de miles de ocasiones en las que aparece en el expediente", lanzó la veterana dirigente en un texto publicado el jueves poco antes de presentarse ante el comité.

Las audiencias se celebran a puertas cerradas, pese a que los Clinton habían solicitado que fuesen públicas y televisadas.

El interrogatorio a Bill Clinton se presenta más complejo que el de Hillary. El expresidente ha reconocido su relación con Epstein, pero niega haber cometido cualquier falta y no hay acusaciones en su contra.

Ambos prestan declaración en Chappaqua, cerca de Nueva York, su lugar de residencia.

