Economía

Tras caer casi 5% en 2025, remesas entran en fase de bajo crecimiento hasta 2029

Expertos prevén envíos cercanos a 60,000 millones de dólares durante varios años, presionados por la política migratoria en EU, un mercado laboral más débil y la apreciación del peso.
mié 04 febrero 2026 05:55 AM
esperan crecimiento de remesas moderado
Los especialistas dijeron que las remesas registraron un comportamiento inusual entre 2020 y 2024. (Max Zolotukhin/Getty Images)

Luego de que las remesas sufrieron su caída más grande en más de una década en 2025, los expertos señalan que inició una etapa de normalización de los envíos por lo que en 2026, las remesas podrían tener una recuperación de hasta 3%.

“Estimamos un crecimiento modesto de alrededor de 3%; lo llamo modesto porque después de una caída de 4.6% no se alcanzará a compensar la disminución”, dijo en entrevista Guillermina Rodríguez, directora de Estudios Económicos de Banamex.

Para Valmex Casa de Bolsa, el 2026 será un año en el que se van a normalizar los envíos de remesas luego de que entre 2020 y 2024 se registraron flujos excepcionalmente altos en la llegada de remesas, cuando el tipo de cambio estuvo por encima de los 20 pesos.

“Esto no significa que ya no lleguen remesas o que vayamos a ver una crisis del poder adquisitivo por las remesas”, dijo en entrevista Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa. “Esperamos un desempeño bastante limitado, cercano al 0% en términos nominales”.

En el escenario de los economistas, las remesas enfrentan riesgos a la baja por las mismas razones por las que cayeron el año pasado: una economía estadounidense que se debilita, el endurecimiento de la política migratoria de Trump y una apreciación del peso mexicano.

Si las remesas entraron en una fase de normalización a mediano plazo, Ugarte considera que será un proceso que puede extenderse hasta 2029, antes de que la economía mexicana vea tasas de crecimiento estables de la llegada de remesas.

“El nivel que se alcanzó entre 2020 y 2024 fue un nivel excepcional y hubo varias cosas que explicaron este nivel excepcional: los estímulos fiscales en Estados Unidos, disrupciones del mercado laboral, transferencias que se hicieron a los trabajadores con lo que cambiaron los patrones de ahorro y de envíos”, explicó.

Tanto Ugarte como Rodríguez consideran que será difícil que se vuelvan a registrar ingresos de remesas por más de 60,000 millones de dólares. El último mes que se vio una cifra de esa magnitud fue agosto de 2024, de acuerdo con datos del Banco de México.

Sin embargo, los analistas esperan que meses como mayo, cuando se celebra el Día de las Madres, o agosto, cuando ocurre el regreso a clases, se registren picos en la llegada de dinero.

¿Qué pasó con las remesas en 2025?

En 2025, México recibió 61,791.2 millones de dólares en remesas, la cifra más baja desde 2022. En términos de crecimiento, fue la caída más pronunciada desde 2009 .

La caída de los envíos de remesas el año pasado respondió principalmente a las políticas migratorias del presidente Donald Trump y a que Estados Unidos tuvo un débil comportamiento del mercado laboral y menores ingresos familiares.

BBVA Research destacó que el presidente Trump ha implementado una estrategia agresiva contra los migrantes, que incluye la militarización de la frontera, el aumento de redadas al interior del país y el término de distintas amnistías migratorias.

Lo anterior ha desalentado y disminuido la llegada de nuevos migrantes, provocando así la llegada de menos divisas. En 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos deportó a 320,000 migrantes, la cifra más alta de los últimos 12 años, aunque todavía por debajo de los niveles observados entre 2008 y 2013.

“Hay un tema adicional en el que algunas personas están previendo que las condiciones puedan empeorar y deciden mantener cierto ahorro y no enviar remesas en este momento”, dijo Rodríguez.

Gerónimo Ugarte apuntó que el menor dinamismo del empleo ocurrió en sectores que emplean mano de obra migrante como las manufacturas y la construcción.

Un tercer punto, no menos importante, es el comportamiento del tipo de cambio. El peso mexicano ha mantenido un mejor comportamiento frente al dólar provocando que el dinero que recibieron los mexicanos fuera menor. En enero de 2025, el tipo de cambio era de 20.56 pesos por dólar y al cierre del año fue de 18.11 pesos.

“El peso mexicano fue una de las divisas que más ganó terreno durante 2025”, apuntó BBVA Research en un reporte. “De continuar o mantenerse esta apreciación del peso mexicano en 2026, se podría observar una reducción del poder adquisitivo de los hogares receptores de remesas en un 15%”.

