Tras caer casi 5% en 2025, remesas entran en fase de bajo crecimiento hasta 2029

Para Valmex Casa de Bolsa, el 2026 será un año en el que se van a normalizar los envíos de remesas luego de que entre 2020 y 2024 se registraron flujos excepcionalmente altos en la llegada de remesas, cuando el tipo de cambio estuvo por encima de los 20 pesos.

“Esto no significa que ya no lleguen remesas o que vayamos a ver una crisis del poder adquisitivo por las remesas”, dijo en entrevista Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa. “Esperamos un desempeño bastante limitado, cercano al 0% en términos nominales”.

En el escenario de los economistas, las remesas enfrentan riesgos a la baja por las mismas razones por las que cayeron el año pasado: una economía estadounidense que se debilita, el endurecimiento de la política migratoria de Trump y una apreciación del peso mexicano.

Si las remesas entraron en una fase de normalización a mediano plazo, Ugarte considera que será un proceso que puede extenderse hasta 2029, antes de que la economía mexicana vea tasas de crecimiento estables de la llegada de remesas.