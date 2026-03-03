Entre sanciones, conflictos y alianzas: ¿cuál es la relación de EU y las potencias petroleras?

El West Texas Intermediate (WTI) saltó 6.3% y cerró en 71.23 dólares por barril, lo que consolidó el movimiento iniciado tras los riesgos de interrupción en rutas clave de suministro.

En teoría, los países importadores de petróleo disponen de reservas, ya que los miembros de la OCDE deben mantener 90 días de existencias de crudo, pero no se descarta que los precios superen los 100 dólares.

Estados Unidos, que actualmente es el mayor productor de crudo del mundo, ha guardado una relación compleja con los países que tienen las mayores reservas, pero en los últimos meses esto se ha acentuado.

Estos son los países que cuentan con una mayor riqueza petrolera y su relación con Estados Unidos.

1. Venezuela

Las sanciones impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump durante su primer mandato, así como la corrupción de la administración chavista, hicieron caer la producción petrolera de Venezuela hasta un mínimo histórico de 350,000 barriles diarios en 2020.

En enero, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo en Nueva York. Sin embargo, desde el primer día, Trump dijo que Estados Unidos tomaría el control del crudo del país sudamericano.

El petróleo venezolano padece un embargo de Estados Unidos desde 2019, pero en las últimas semanas el Departamento del Tesoro ha emitido licencias que permiten a un puñado de empresas operar con ciertas restricciones.

El gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha avanzado en una agenda de trabajo bajo presiones de Washington, que incluye una reforma petrolera amigable con las empresas privadas y extranjeras.

2. Arabia Saudita

Estados Unidos y Arabia Saudita son aliados estratégicos desde hace varias décadas. El año pasado, Trump recibió con honores al príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán.