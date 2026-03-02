Guerra en Oriente Medio golpeará la economía mundial con una fuerza de magnitud incierta

¿Existe riesgo de un shock petrolero?

La situación en Irán compromete gravemente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, arteria estratégica entre Irán y el sultanato de Omán.

Por ese estrecho transita aproximadamente el 20% del petróleo consumido en el mundo.

En ese cuadro, el barril de Brent del mar del Norte se disparaba hacia las 14:10 GMT un 8.82% este lunes, hasta 79.30 dólares, tras haber superado en varias ocasiones los 80 dólares por la mañana.

Para el economista Sylvain Bersinger, fundador del gabinete Bersingéco, esta situación hace "surgir el riesgo de un tercer shock petrolero, después de los de 1973 y 1979 y tras el shock gasista de 2022".

El escenario de un barril de petróleo que suba hasta los 110 dólares (...) puede considerarse un escenario creíble Sylvain Bersinger, fundador del gabinete Bersingéco

Pero tal aumento no sería "de una magnitud excepcional, ya que el barril alcanzó más de 140 dólares en 2008 y más de 100 dólares a comienzos de la década de 2010", matizó.

Para Adam Hetts, responsable mundial multiactivos de la sociedad de inversión Janus Henderson, asimismo, es cierto que los precios del petróleo deberían subir, pero mantenerse "en niveles razonables".

Consecuencias para el comercio

El conflicto podría suponer un "shock" en los intercambios "en el peor momento posible", ya que el comercio mundial está "puesto a una dura prueba por la ofensiva de Trump sobre los aranceles", estimaron los economistas del banco ING.

Más allá del sector de la energía, "el cierre del espacio aéreo del Golfo perturba los corredores aéreos entre Europa y Asia", añadieron esos expertos en una nota.

Para Ruben Nizard, responsable de la investigación sectorial en Coface, esta crisis también podría “volver a alimentar la subida de los costes del flete marítimo”.

A nivel mundial, esto abriría la puerta a un escenario económico de estanflación, con un crecimiento muy débil, incluso nulo, o incluso negativo en algunos países Ruben Nizard, responsable de la investigación sectorial en Coface

Canal de Panamá "monitorea" posible impacto comercial

El canal de Panamá informó este lunes que "monitorea" la evolución del comercio marítimo tras la guerra desatada en Oriente Medio por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) consideró, no obstante, "prematuro" anticipar posibles consecuencias en el tránsito de buques por la vía interoceánica, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial.

El canal "monitorea de manera permanente la evolución del comercio marítimo internacional y las dinámicas que puedan influir en sus flujos", señaló la ACP.

La ruta, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, conecta principalmente la costa este estadounidense con el gigante asiático, Corea del Sur y Japón.

"El Canal de Panamá continúa operando de forma segura, eficiente y confiable" y brinda "un servicio continuo y sin interrupciones a la comunidad marítima mundial", indicó la ACP.

La operación militar estadounidense-israelí contra Irán y las represalias de Teherán están perturbando el tráfico marítimo mundial, principalmente el de los petroleros.

La danesa Maersk y la francesa CMA CGM han congelado los pasos por el estrecho de Ormuz, pero también los cruces por el canal de Suez (entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo).