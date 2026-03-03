Cómo Irán e Israel pasaron de países aliados a ser la rivalidad más fuerte en Medio Oriente

De acuerdo con el primer ministro, la "acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos".

El presidente estadounidense Donald Trump anunció minutos en un mensaje televisado que su gobierno habían lanzado ataques de "gran envergadura" para "eliminar amenazas inminentes" causadas por Irán.

"La hora de su libertad está al alcance de la mano", dijo Trump a los iraníes desde su residencia de Palm Beach, en Florida. También ofreció a los dirigentes militares de Irán la "inmunidad" o una "muerte segura".

"Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones", dijo Trump en un mensaje en video desde Florida.

El pulso de la rivalidad entre Irán e Israel es una de las principales fuentes de inestabilidad en Medio Oriente.

Para Teherán, Israel es el “pequeño Satán”, aliado en Medio Oriente de Estados Unidos, al que llaman el “gran Satán”. Israel acusa a Irán de financiar a grupos “terroristas” —como Hamás y Hezbolá— y de perpetrar ataques contra sus intereses movido por el antisemitismo de los ayatolás.

No obstante, las cosas no siempre fueron así entre Israel e Irán. De hecho, eran todo lo contrario, al punto de que Irán era probablemente uno de los aliados más “confiables” de Israel “hasta 1979”, año de la Revolución iraní, que llevó a los ayatolás al poder despues de que derrocaron al sha Mohammad Reza Pahleví.