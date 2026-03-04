Publicidad

Revista Digital
Economía

Nu pone su nombre al estadio del Inter Miami de Messi y Beckham

El estadio abrirá en abril de 2026 dentro del complejo Miami Freedom Park e incluirá áreas premium para aficionados, activaciones de marca y eventos deportivos y de entretenimiento.
mié 04 marzo 2026 01:01 PM
El delantero argentino Lionel Messi, del Inter Miami CF, saluda a la afición tras la victoria del partido de la MLS entre Orlando City SC e Inter Miami CF en el Estadio Inter&Co, el 1 de marzo de 2026 en Orlando, Florida. (ALEX MENENDEZ/Getty Images via AFP)

Nu anunció una alianza plurianual con el club Inter Miami CF, mediante la cual se convertirá en socio principal del equipo de la Major League Soccer (MLS). Como parte del acuerdo, el nuevo estadio del club en el complejo Miami Freedom Park llevará el nombre de Nu Stadium.

El recinto, con capacidad para 26,700 espectadores, será la sede del Inter Miami y está previsto que abra el 4 de abril de 2026. Además de partidos del club, el estadio podrá albergar conciertos, eventos corporativos y otros encuentros deportivos, incluidos amistosos y competiciones.

La asociación se produce mientras Nu busca ampliar su presencia en Estados Unidos. En septiembre de 2025, la empresa solicitó una licencia bancaria nacional ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la cual recibió aprobación condicional 121 días después.

El acuerdo también contempla la presencia de la marca Nu en la parte posterior de la camiseta del Inter Miami, como parte de un nuevo activo comercial de la MLS que debutará en agosto de 2026.

“La apertura de nuestro nuevo estadio es un momento realmente especial en nuestro camino: un lugar para que los aficionados del Sur de la Florida y las personas de todo el mundo se sientan conectadas con nuestro Club y nos vean jugar. Nu Stadium será el hogar de la familia del Inter Miami y un espacio que recordará a todos los que nos visiten sobre la Libertad para Soñar”, señaló David Beckham, el copropietario de Inter Miami

Cristina Junqueira, cofundadora de Nu y responsable del negocio emergente de la empresa en Estados Unidos, señaló que el acuerdo busca fortalecer la presencia de la compañía en ese mercado. Por su parte, Jorge Mas, propietario gerente del Inter Miami, indicó que la alianza forma parte de la estrategia del club para asociarse con marcas con alcance internacional.

El acuerdo contempla espacios de marca dentro del estadio. Entre ellos se encuentra Nu Club, un salón de hospitalidad premium con capacidad para 770 personas que ofrece vista directa al túnel por donde los jugadores ingresan al campo. Asimismo, el complejo incluirá Nu Plaza, un espacio público y comunitario con pantalla gigante y áreas de reunión para aficionados.

