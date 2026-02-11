Publicidad

Economía

Nu México proyecta inversión de 4,200 millones de dólares hasta 2030

La empresa informó que desde su llegada a México y hasta 2030, habrá invertido los más de 4,000 millones de dólares, incluyendo la inversión de 2,500 mdd que anunciaron en diciembre pasado.
mié 11 febrero 2026 04:24 PM
Nu espera que tan pronto como reciba la autorización de operación, despliegue nuevos productos. (Nu México/Facebook)

Nubank estima que hacia 2030 la empresa habrá invertido hasta 4,200 millones de dólares en México.

La cifra ya incluye los 2,500 millones de dólares de nueva inversión que anunció en diciembre pasado el director general de Nu México, Armando Herrera.

"Este aporte sustancial del holding impulsa un crecimiento robusto y continuo, con la compañía registrando la adición de cerca de un millón de nuevos clientes por trimestre y llegando a casi 14 millones de clientes en el país", informó Nu.

La institución ya es una de las cinco más grandes por número de clientes y la tercera en tarjetas de crédito emitidas.

"Nuestro compromiso con México es a largo plazo. Para 2030, esperamos haber invertido 4,200 millones de dólares en el país, incluyendo un estimado de 2,400 millones en gastos estratégicos en los próximos cuatro años, además del capital que ya tenemos en el país", dijo el director general de Nu, Armando Herrera.

La institución destacó que los casi 14 millones de clientes que tiene son el equivalente al 14% de la población adulta de México y es el segundo mercado más importante de Nu.

La firma se encuentra en la fase final de preparación para la auditoría de la CNBV, con el inicio de las operaciones bancarias completas previsto para 2026, una vez que reciban esta última autorización, Nu podrá ampliar su gama de productos como la portabilidad de nómina además de que podrá aumentar los límites de depósito.

Nu opera en Brasil, México y Colombia; recientemente anunció que recibió la primera autorización de su licencia bancaria en Estados Unidos.

Lee más

nu recibe primer autorizacion para operar en eu
Economía

Nubank recibe primer permiso para operar en Estados Unidos

Armando Herrera destacó que el negocio en México crece a ritmos más acelerados de lo que lo hicieron en Brasil, de donde son originarios.

"El engagement está ocurriendo más rápido, y los resultados de negocio también", señaló Herrera, quien dijo que el 78% de los clientes de Nu viven fuera de las grandes ciudades o en regiones donde la banca tradicional no tiene presencia.

"Cerca del 22% de nuestros clientes transaccionaban solo con dinero en efectivo antes de Nu", dijo Herrera.

A nivel global, la firma ha hecho esfuerzos para aumentar su presencia con estrategias de marketing como la que anunció a finales de enero pasado cuando dijo que patrocinará a Mercedes en la Fórmula 1.

Con este aparador, Nu espera que esto los ponga en el ojo a nivel global ya que este deporte tiene una audiencia de más de 827 millones de fans.

