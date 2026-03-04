El streaming ilegal de deportes amenaza el negocio millonario de las transmisiones, EU lo pone bajo la lupa

Dado que Estados Unidos es coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA, estamos particularmente atentos a la venta de mercancía falsificada y a la transmisión ilícita de eventos deportivos Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR)

El funcionario advirtió que estas prácticas no solo constituyen robo de propiedad intelectual, sino que también pueden perjudicar a los consumidores. La compra de productos falsificados puede implicar riesgos para la salud o la seguridad, mientras que acceder a sitios que distribuyen transmisiones ilegales puede exponer a los usuarios a malware y otras amenazas digitales.

La advertencia aparece en la edición más reciente de la Lista de Mercados Notorios de la USTR, que este año dedica su sección temática a la piratería de transmisiones deportivas en vivo y a los desafíos de proteger los derechos de autor en la era digital.

Un negocio multimillonario

La transmisión de eventos deportivos se consolidó como uno de los segmentos más valiosos de la industria global del entretenimiento.

El mercado mundial de derechos de transmisión deportiva alcanzó un valor cercano a 62,600 millones de dólares en 2024 y mantiene una trayectoria de crecimiento acelerado impulsada por plataformas digitales y servicios de streaming.

Ese negocio sostiene a todo un ecosistema económico. Los ingresos por derechos de transmisión financian ligas profesionales, pagan a los atletas, respaldan la producción televisiva y apoyan programas de desarrollo deportivo.

Las cifras de los contratos reflejan la magnitud de este mercado: la NFL firmó acuerdos de derechos mediáticos valuados en alrededor de 110,000 millones de dólares para el periodo 2023-2033 con cadenas y plataformas como CBS, NBC, FOX, ESPN y Amazon.

Solo ESPN planea pagar cerca de 2,700 millones de dólares al año por el programa Monday Night Football y el Super Bowl a partir de 2026.

En Europa, los derechos de transmisión nacionales e internacionales de la Premier League inglesa para el ciclo 2022-2025 superaron los 13,200 millones de dólares, mientras que el streaming deportivo continúa ampliando su audiencia.

Proyecciones del sector estimaban que hacia finales de 2025 más de 90 millones de estadounidenses verían eventos deportivos por streaming al menos una vez al mes, frente a los 57 millones registrados en 2021.