Economía

México y EU iniciarán diálogo oficial del T-MEC a partir del 16 de marzo

Se discutirán reglas de origen, aumento de la producción regional y mayor seguridad en las cadenas de suministro de América del Norte, señaló Marcelo Ebrard.
jue 05 marzo 2026 02:05 PM
mexico-eu-dialogo-oficial-revision-t-mec-a-partir-16-marzo
Los negociadores iniciarán un debate sobre las medidas necesarias para asegurar que los beneficios del acuerdo se concentren principalmente en los países miembros. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

México y Estados Unidos comenzarán el próximo 16 de marzo la primera ronda formal de conversaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que alcanzó un acuerdo con su contraparte estadounidense, Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, para iniciar esta fase de diálogo entre ambos gobiernos.

Vamos a iniciar a partir del 16 de marzo una ronda, una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del tratado
Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El anuncio marca el arranque de una etapa clave para el acuerdo comercial, que se perfila como uno de los procesos económicos más relevantes para la región en este año.

Durante la primera ronda, los equipos negociadores discutirán varios temas que ya forman parte de la agenda económica entre ambos países. Entre ellos destacan el fortalecimiento de las reglas de origen, la integración productiva de América del Norte y la seguridad de las cadenas de suministro.

De acuerdo con lo adelantado por el secretario de Economía, se busca la integración a esas economías para ser más competitivos frente a otras regiones del mundo.

Los gobiernos de México y Estados Unidos instruyeron a sus equipos negociadores a iniciar el debate sobre medidas que permitan que los beneficios del acuerdo se concentren principalmente en los países miembros. Este primer acercamiento se realizará en Washington.

Los funcionarios esperan que, tras la primera reunión prevista para la semana del 16 de marzo, las conversaciones continúen de manera regular como parte del proceso de revisión conjunta del tratado.

