Sector privado de EU exige continuidad del T-MEC y eliminar aranceles

Los empresarios de Estados Unidos reconcocen que la audiencia pública del año pasado rumbo a la revisión de 2026 fue transparente e inclusiva.

“Durante la audiencia, los funcionarios escucharon un acuerdo unánime sobre la importancia del marco basado en reglas del T-MEC y sobre lo fundamental que resulta el acuerdo para la competitividad y el éxito exportador de Estados Unidos”, señala la misiva.

Pero también hay preocupación real, pues las organizaciones advierten que cualquier cambio material en las reglas del acuerdo, en particular en las reglas de origen, puede desatar disrupciones en cadenas de suministro que llevan años y billones de dólares construyéndose.

Los organismos empresariales subrayan que la producción estadounidense descansa sobre inversiones de largo plazo y cadenas diseñadas para cumplir con el marco “riguroso” del T-MEC

Si las reglas se cambian de manera sustantiva, dicen, el resultado puede ser un impacto negativo como interrupciones que tarden años en corregirse, mayores costos para las empresas, precios más altos para los consumidores y una erosión de la competitividad de América del Norte.

México y Canadá no son socios secundarios. Son los principales mercados de exportación de Estados Unidos y fuentes esenciales de insumos estratégicos.

Las asociaciones respaldan los esfuerzos para resolver barreras arancelarias y no arancelarias, pero insisten en que el trato libre de arancel para bienes que cumplen con el T-MEC debe mantenerse como condición indispensable de estabilidad en la región . Y van más lejos: urgen a la administración a evitar cualquier nuevo gravamen contra México o Canadá y a restaurar plenamente el comercio libre de aranceles.

El listado de firmantes muestra el alcance del frente común. Aparecen la U.S. Chamber of Commerce, la National Retail Federation, la Semiconductor Industry Association, el American Petroleum Institute, la American Soybean Association, el National Pork Producers Council, la Consumer Technology Association y la Alliance for Automotive Innovation, entre muchos otros.

La carta también recuerda que en diciembre pasado más de 500 organizaciones nacionales, estatales y locales ya habían expresado su apoyo al acuerdo.

“Estamos preparados para trabajar de manera constructiva con la USTR hacia un resultado positivo que extienda el T-MEC, garantice su plena implementación, resuelva los puntos de fricción y restablezca la previsibilidad y certidumbre en el comercio de América del Norte”, destacan.