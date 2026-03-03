Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Sector privado de EU exige continuidad del T-MEC y eliminar aranceles

Decenas de asociaciones empresariales de distintos sectores en EU piden estabilidad para el tratado; advierten que cambios en las reglas de origen pueden provocar disrupciones en las cadenas de suministro.
mar 03 marzo 2026 03:46 PM
Renegociar para fortalecer. El momento de repensar el T-MEC
Los organismos empresariales subrayan que la producción estadounidense descansa sobre inversiones de largo plazo. (iStock)

Más de 60 asociaciones empresariales de Estados Unidos, que en conjunto representan desde la industria automotriz y energética hasta agricultores, tecnológicas y minoristas, enviaron este martes una carta al representante comercial, Jamieson Greer, con una demanda: extender el T-MEC por otros 16 años. Y, sobre todo, no impongan nuevos aranceles a México y Canadá.

Publicidad

Los empresarios de Estados Unidos reconcocen que la audiencia pública del año pasado rumbo a la revisión de 2026 fue transparente e inclusiva.

“Durante la audiencia, los funcionarios escucharon un acuerdo unánime sobre la importancia del marco basado en reglas del T-MEC y sobre lo fundamental que resulta el acuerdo para la competitividad y el éxito exportador de Estados Unidos”, señala la misiva.

Lee más

agro campo economía méxico
Economía

El agro de EU se organiza para blindar 148,000 mdd de su comercio bajo el T-MEC

Pero también hay preocupación real, pues las organizaciones advierten que cualquier cambio material en las reglas del acuerdo, en particular en las reglas de origen, puede desatar disrupciones en cadenas de suministro que llevan años y billones de dólares construyéndose.

Los organismos empresariales subrayan que la producción estadounidense descansa sobre inversiones de largo plazo y cadenas diseñadas para cumplir con el marco “riguroso” del T-MEC

Si las reglas se cambian de manera sustantiva, dicen, el resultado puede ser un impacto negativo como interrupciones que tarden años en corregirse, mayores costos para las empresas, precios más altos para los consumidores y una erosión de la competitividad de América del Norte.

México y Canadá no son socios secundarios. Son los principales mercados de exportación de Estados Unidos y fuentes esenciales de insumos estratégicos.

Lee más

Canadá mete tensión a la revisión del T-MEC con Estados Unidos y México está en medio
Economía

Canadá eleva la tensión en el T-MEC y se perfila a una revisión más áspera, pero sin ruptura

Las asociaciones respaldan los esfuerzos para resolver barreras arancelarias y no arancelarias, pero insisten en que el trato libre de arancel para bienes que cumplen con el T-MEC debe mantenerse como condición indispensable de estabilidad en la región . Y van más lejos: urgen a la administración a evitar cualquier nuevo gravamen contra México o Canadá y a restaurar plenamente el comercio libre de aranceles.

El listado de firmantes muestra el alcance del frente común. Aparecen la U.S. Chamber of Commerce, la National Retail Federation, la Semiconductor Industry Association, el American Petroleum Institute, la American Soybean Association, el National Pork Producers Council, la Consumer Technology Association y la Alliance for Automotive Innovation, entre muchos otros.

La carta también recuerda que en diciembre pasado más de 500 organizaciones nacionales, estatales y locales ya habían expresado su apoyo al acuerdo.

“Estamos preparados para trabajar de manera constructiva con la USTR hacia un resultado positivo que extienda el T-MEC, garantice su plena implementación, resuelva los puntos de fricción y restablezca la previsibilidad y certidumbre en el comercio de América del Norte”, destacan.

Lee más

México va al Mundial pero no de futbol: se 'enfrenta' a EU y Canadá en la revisión del T-MEC con estas jugadas
Economía

El Mundial del T-MEC: las jugadas que México debe asegurar

Publicidad

Tags

Revisión T-MEC 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad