Desde la entrada en vigor del T-MEC en julio de 2020, el comercio agrícola regional muestra un dinamismo superior al del resto del mundo. Entre 2020 y 2024, el valor de las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia México y Canadá creció 20,000 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Ese aumento representa una expansión de 47% en el periodo. En contraste, las exportaciones agrícolas hacia otros destinos crecieron 18%.Para la coalición, esa diferencia confirma la relevancia estratégica del mercado norteamericano.
Los datos desagregados por producto permiten dimensionar la integración, ya que en 2024 el maíz encabezó las exportaciones estadounidenses con 5,961 millones de dólares hacia ambos socios. Le siguieron lácteos con 3,644 millones, productos de panadería, cereales y pasta con 3,472 millones, carne de cerdo con 3,447 millones y fruta fresca con 2,812 millones.
También destacan carne de res con 2,251 millones, carne de pollo con 2,000 millones y soya con 2,411 millones.
México concentra volúmenes importantes en maíz, trigo, carne de cerdo y soya, mientras Canadá figura con fuerza en productos procesados, bebidas no alcohólicas, etanol y alimentos para mascotas
La relación trilateral representa aproximadamente un tercio del valor total de las exportaciones agrícolas estadounidenses.
Más allá de las cifras, la coalición insiste en el papel estabilizador del acuerdo. En un escenario de costos elevados y mercados volátiles, la previsibilidad en reglas sanitarias, acceso a mercado y mecanismos de solución de controversias resulta determinante.