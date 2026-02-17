Esa cifra representa el valor directo de lo vendido, pero el comercio va más allá y calcula el efecto que esas ventas generan dentro de la economía estadounidense. Al incorporar encadenamientos productivos y consumo interno derivado de los ingresos, el impacto total asciende a 148,556 millones de dólares en actividad económica.

Entonces, por cada dólar exportado bajo el T-MEC, la economía estadounidense generó 2.45 dólares adicionales en actividad interna.

El empleo es otro indicador clave, porque las exportaciones agroalimentarias hacia México y Canadá respaldaron 493,054 puestos equivalentes de tiempo completo en 2024. Esos empleos generaron 35,622 millones de dólares en ingresos laborales.

Si se distribuye el impacto, cada 1,000 millones de dólares exportados sostuvieron 8,083 empleos.

El comercio agrícola regional también aportó 64,105 millones de dólares al PIB estadounidense y 13,184 millones en ingresos fiscales.

El detalle del impacto

El impacto se divide en tres categorías para evitar dobles conteos.

El efecto directo se refiere a la producción específica destinada a la exportación, como cultivo de maíz, producción de lácteos o procesamiento de carne. Ese componente generó 69,501 millones de dólares en producción y 181,573 empleos.

El efecto indirecto abarca actividades que suministran insumos o servicios a esa producción, como transporte, energía, comercio mayorista o bienes raíces. Esa capa aportó 47,007 millones de dólares en producción y 167,901 empleos.

El efecto inducido corresponde al gasto que realizan los trabajadores cuyos ingresos dependen de esa actividad exportadora. Ese consumo interno añadió 32,048 millones de dólares y sostuvo 143,580 empleos adicionales.