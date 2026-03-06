El precio mundial de los alimentos aumentó en febrero por primera vez en cinco meses

El índice de precios de los alimentos de la FAO, que sigue la evolución de los precios internacionales de un conjunto de productos alimentarios, subió 0.9% en un mes, pero se mantiene 1% por debajo de su nivel de hace un año.

El índice de los cereales aumentó 1.1% interanual, debido a episodios de heladas en Europa y Estados Unidos, así como a perturbaciones logísticas en Rusia y en la región del mar Negro.

Dado que el precio del trigo sigue siendo bajo, las siembras para 2026 deberían reducirse en comparación con previsiones anteriores en la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, estima también la FAO.

Según sus nuevas previsiones, la producción de trigo de este año debería, sin embargo, mantenerse por encima de la media de los últimos cinco años, con buenas perspectivas también en India y China.

En cuanto a los aceites, el índice mensual de precios subió 3.3% en febrero, alcanzando su nivel más alto desde junio de 2022. Tanto el aceite de palma, impulsado por una fuerte demanda de importación y una menor producción estacional, como el aceite de soja, impulsado por la perspectiva de medidas estadounidenses favorables a los biocombustibles.

Por el contrario, los precios del aceite de girasol bajaron ligeramente debido a una mayor oferta de exportación procedente de Argentina.

Los precios de la carne están sostenidos por la carne de vacuno, pero también por la carne de ovino, que alcanzó un nivel récord.

Al contrario, el índice de productos lácteos bajó 1.2% debido a la caída del queso, y el del azúcar retrocedió 4.1% (27.3% en un año) debido a las expectativas de un alto nivel de producción.