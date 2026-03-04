La crisis en Irán y la urgencia de una política nacional de fertilizantes

Las cotizaciones han reaccionado al alza. Con relación al cierre de la semana pasada, los precios del Brent y WTI se han incrementaron alrededor de 13% al martes 3 de marzo, mientras que la mezcla mexicana de exportación lo ha hecho de manera moderada – el aumento ha sido de aproximadamente 5%.

En Europa, los precios del gas natural han experimentado un alza de alrededor del 70% en el mismo lapso. Qatar, un importante proveedor del mercado europeo y segundo mayor exportador global de GNL, ha cerrado operaciones en sus principales complejos productivos como consecuencia de los ataques de Irán a su infraestructura.

No todo es petróleo y gas

Más allá de los hidrocarburos, existe otro grupo de commodities igualmente expuesto a la volatilidad geopolítica y que ha recibido menos atención: amoniaco y fertilizantes nitrogenados.

Gracias a la abundancia de gas natural, el Medio Oriente es también un jugador clave en la producción y exportación de amoniaco y fertilizantes como la urea – el nutriente más utilizado en el mundo, incluyendo México.

Lo anterior significa que, cuando el suministro de gas natural se ve comprometido o su precio se incremente de manera abrupta e importante, el costo de producción del amoniaco se encarece y, en consecuencia, el de la urea y otros fertilizantes esenciales para la agricultura. Un alza en los precios del gas natural se traduce en fertilizantes más costosos.

De modo que, si el conflicto continúa por semanas o meses, la economía mundial también podría enfrentar volatilidad en este mercado, lo que con el tiempo puede traducirse en una menor aplicación de nutrientes, caída en los rendimientos, y presión sobre los precios de los alimentos.

En esta discusión hay otro dato clave: el cierre del estrecho de Ormuz no es cosa menor pues es la arteria por la cual se exporta una tercera parte de la urea mundial, lo que es de especial importancia para economías importadoras como México.