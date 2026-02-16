SAT gana más juicios fiscales gracias a la SCJN: vence a contribuyentes y se lleva más de 80% del dinero

El pasar de las administraciones a cargo de la Cuarta Transformación delata más juicios y dinero liberados a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y menos favorecedores para los contribuyentes, una tendencia que, se prevé, se mantenga este año.
En 2018, último año del gobierno a cargo de Enrique Peña Nieto, el fisco ganaba el 48.5% de los juicios de última instancia, y por estos, el 73.8% del dinero en pugna; mientras que para los contribuyentes se resolvía el 41.2% a favor, que correspondía al 24.2% del dinero en contienda; esa proporción cambió con el pasar de la administración de Andrés Manuel López Obrador y el primer año de gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum.
Al cierre de 2025, el fisco ganó el 55.5% de los procesos definitivos, recuperando el 80% de los recursos en disputa, lo que representó cerca de 200,000 millones de pesos. En tanto, los contribuyentes ganaron el 32.9% de los juicios, con lo que recuperaron apenas el 17.4% del dinero total en pugna, detalla información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).