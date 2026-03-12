La política espacial mexicana se estanca ante una Agencia Espacial sin estructura definida

Sin embargo, este medio reportó que la Agencia de Transformación, en abril del año pasado, nombró a Brenda Escobar como titular de la Dirección General Satelital, área que absorbió las facultades de la Agencia Espacial. Pero en agosto, cinco meses después, Escobar fue enviada a asumir el proyecto de conectividad en la CFE.

Tras su salida, Emiliano Calderón, quien provenía del plan CFE Telecomunicaciones, asumió el cargo de la Dirección Satelital. Solo un mes después de instalarse en la ATDT, el funcionario y las facultades espaciales fueron trasladas, ahora, al Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), una entidad orientada a detonar proyectos de inversión para ampliar la infraestructura de telecomunicaciones, y con una vocación distante del ámbito espacial y satelital.

Hasta ahora no está claro en dónde operarán las funciones de la AEM, en tanto se termine de elaborar el plan de trabajo.

El atraso operativo de la AEM se enmarca en un contexto en donde el discurso oficial plantea al sector espacial como estratégico dentro del Plan México, una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo tecnológico, la innovación y los proyectos satelitales como palancas de competitividad.

Pero la Agencia responsable de articular esa visión opera bajo una estructura administrativa en transición y con menos recursos.

Menos recursos espaciales

Para 2026, la también AEM enfrenta un recorte financiero de 33.1%, luego de que el Presupuesto de Egresos de la Federación le asignara 46,755 millones de pesos, frente a los 69,950 millones aprobados para 2025.

Sin embargo, el análisis funcional programático económico del presupuesto asignado a la AEM revela que 43,102 millones de pesos, equivalentes al 92.1% de los recursos, se destinarán a investigación, estudios y proyectos en materia espacial, sin mayor desglose público sobre su ejecución.

Valeria Ramos Barba, especialista y consultora del sector espacial, consideró que es poco creíble que se vaya a destinar mas del 92% a la investigación, cuando históricamente la mayoría del presupuesto se ha ido en la operación de la AEM como han sido sueldos, arrendamientos.