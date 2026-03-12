Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

México llevará el acero como primer tema comercial a la mesa del T-MEC

Durante el último año, el comercio de acero entre ambos países se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la relación bilateral.
jue 12 marzo 2026 04:12 PM
México llevará el acero como primer tema comercial a la mesa del T-MEC
“Es el único caso que existe en la historia en el que se pone un arancel de 50% a un producto donde el país que lo impone tiene superávit”, señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la Asamblea General Ordinaria de la Canacero. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que los aranceles al acero será el punto número uno en la agenda que México presentará en la primera ronda formal de conversaciones con Estados Unidos, prevista para la próxima semana.

El tema aparece al frente de una lista de 12 asuntos comerciales que el gobierno mexicano pondrá sobre la mesa.

Publicidad

Durante el último año, el comercio de acero entre ambos países se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la relación bilateral. Estados Unidos impuso aranceles de hasta 50% a este producto aun cuando mantiene superávit frente a México, una situación que el propio gobierno mexicano considera atípica en la historia del comercio internacional.

“Es el único caso que existe en la historia en el que se pone un arancel de 50% a un producto donde el país que lo impone tiene superávit”, señaló Ebrard en la Asamblea General Ordinaria de la Canacero.

Lee más

Ebrard revela el plan de acción del gobierno, empresas e industrias mexicanas para la revisión del T-MEC
Economía

México perfila revisión del T-MEC con foco en reglas de origen, cadenas y seguridad

Recordó que el tema ha ocupado un lugar central incluso en el diálogo político al más alto nivel. La presidenta Claudia Sheinbaum ha abordado el asunto del acero en al menos ocho llamadas con el presidente estadounidense Donald Trump, lo que refleja el peso estratégico que el sector tiene dentro de la agenda económica bilateral.

La primera ronda de conversaciones del tratado se centra en tres ejes principales: el primero busca reducir la dependencia de importaciones provenientes de Asia. El segundo se centrará en las reglas de origen dentro de la región. El tercero estará enfocado en la seguridad de las cadenas de suministro en América del Norte.

Para México, los tres puntos se conectan con el debate sobre el acero, pues México argumenta que mientras Washington mantiene altos aranceles contra el producto mexicano, las importaciones estadounidenses provenientes de Asia continúan en aumento, con Corea del Sur y Taiwán entre los principales proveedores.

En paralelo a la negociación internacional, el gobierno mexicano prepara medidas internas para fortalecer a la industria local. Entre ellas se encuentra la renovación de aranceles a ciertos productos de acero y una revisión del programa IMMEX para limitar importaciones temporales de derivados cuando exista proveeduría nacional.

Lee más

La razón por la que se frenó la inversión extranjera en la industria mexicana
Economía

EU investiga a México y otras economías por sobrecapacidad manufacturera

Publicidad

La estrategia también contempla ampliar el contenido nacional en proyectos de infraestructura pública, una política que busca fortalecer la demanda interna de acero mexicano.

Aun con la incertidumbre que rodea la política comercial estadounidense, Ebrard afirmó que México llega a la negociación con una perspectiva optimista. Hace un año, recordó, incluso estaba en duda la continuidad del tratado. Hoy la discusión se centra en cómo perfeccionarlo.

“La conversación pasó de querer eliminar déficits comerciales a cómo hacer a América del Norte más competitiva frente a Asia”, dijo.

Publicidad

Tags

Economía Revisión T-MEC 2026 Marcelo Ebrard

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad