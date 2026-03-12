Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Industria acerera mexicana opera solo al 55% de su capacidad por política arancelaria

El sector mantiene subutilizado el 45% de su capacidad productiva, algo que no se regsitraba desde hace 25 años, como consecuencia de gravámenes y competencia desleal.
jue 12 marzo 2026 06:26 PM
Industria acerera mexicana opera solo al 55% de su capacidad
Las pérdidas del sector se han vuelto incalculables, asegura Canacero (EyeEm Mobile GmbH/Getty Images)

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) está impulsando, junto con el gobierno federal, que el acero mexicano quede libre de aranceles como resultado de las renegociaciones del T-MEC.

Para el sector, resulta indispensable la eliminación de los aranceles de la sección 232 del acuerdo comercial, bajo el principio de que el TMEC debe fortalecer a los países que lo integran y no perjudicarlos.

Publicidad

“Somos una región muy competitiva y no podemos tener aranceles de seguridad que impidan que sigamos siendo competitivos. En ese esfuerzo del gobierno de México, estamos apoyando, y creemos que se puede conseguir se retire la sección 232, que se mantenga fuera el comercio desleal y que integremos una región que sea cero arancel”, dijo Sergio De la Meza, presidente de la Canacero.

Actualmente la industria del acero opera solo con el 55% de su capacidad productiva, un fenómeno que no se observaba desde hace, al menos, 25 años.

“Tenemos un apoyo muy relevante ahí (por parte de Economía), estamos en 55% de la capacidad, algo que no ocurría en el sector del acero desde hace más de 25 años, esa competencia desleal que viene de China y de países asiáticos hace un daño importante en la industrial, pero las acciones de la Secretaría de Economía están apoyando a que esto termine y a que el efecto sea mucho menor”, dijo a medios durante la Asamblea General de la Canacero.

El representante sectorial dijo que las pérdidas que ha tenido la industria, derivado de los aranceles, han sido cuantiosas y complejas de calcular, porque no solo se trata del arancel en sí, también hay otros factores como las pérdidas de empleos, y menores ingresos para la Hacienda pública.

En marzo del año pasado, el presidente estadounidense Donald Trump impuso un arancel del 25% al acero mexicano y posteriormente lo elevó al 50%, lo que generó que las exportaciones cayeran un 53% en 2025.

“Es un arancel que no tiene sustento, que no debería ser, nosotros tenemos un déficit con Estados Unidos; el año pasado fue de alrededor 4,400 millones de dólares y 2.5 millones de toneladas. Por eso esa política de Trump no tiene sentido (...) esto literalmente está destruyendo a la industria del acero y a las cadenas de valor que nos ha costado tanto tiempo formar”, acusó Víctor Cairo, presidente saliente de la Canacero.

Publicidad

Hecho en México

Uno de los objetivos del sector es que las grandes obras de infraestructura pública que se realizan en el país sean 100% con acero mexicano.

Básicamente se trata de que el Plan México y el programa Hecho en México, permitan incorporar al acero nacional en licitaciones públicas, en obras de gobierno y en empresas como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.

Si los resultados tras la revisión/renegociación del T-MEC son favorables, la capacidad de utilización del país irá incrementando de manera gradual, añadió De la Maza.

La industria sabe que las negociaciones para eliminar la sección 232, impuesta sobre México no será fácil, por lo que se está trabajando de la mano para presentar toda la información relevante y poder apoyar para buscar una solución.

“Sabemos que en gran parte depende de la postura del gobierno de Estados Unidos, y confiamos que los trabajos permitan alcanzar un acuerdo favorable para la industria del acero en México”, destacó Cairo.

Publicidad

Mercado desleal

China atenta contra múltiples mercados productivos, pero en el caso del acero, ha inundado a México y a otros países de sus productos, afectando de manera significativa a la industria acerera nacional.

“En el mundo se producen 1,800 millones de toneladas de acero, de las cuales 961 millones provienen de China, es decir, el 50% de la producción mundial. Y la OCDE proyecta que 721 millones de toneladas de capacidad excedente, lo que equivale al 45% de la capacidad instalada. Ante este escenario hay que cuidar las fronteras y garantizar prácticas de comercio justas y leales”, aseveró Cairo.

Por eso son indispensables las políticas públicas y comerciales de México, con criterios más estrictos y ágiles que enfrenten a la competencia desleal.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, dijo durante su participación en la Asamblea que existe un compromiso real por parte del gobierno, siendo uno de los temas prioritarios en la agenda del T-MEC.

Incluso, acusó que la política arancelaria de Estados Unidos no tiene sentido porque es un mercado que tiene un superávit en su producción, cuando es una medida que se instaura cuando se busca proteger a un mercado que está debilitado.

“Sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo real de protección, de defensa. Los aranceles se van a eliminar definitivamente”, aseguró.

Tags

Acero

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad