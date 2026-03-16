UIF y CNBV firman acuerdo de colaboración para mejorar mecanismos antilavado

"Con la firma de este convenio se incorporan herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la coordinación técnica y el desarrollo de capacidades institucionales para reforzar la capacidad institucional del Estado mexicano", destacó el secretario de Hacienda, Édgar Amador.

El convenio contempla la creación de grupos de trabajo interinstitucionales para analizar técnicamente casos relevantes, emitir recomendaciones especializadas y dar seguimiento conjunto a riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero.

Se buscará fortalecer los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de las Personas Bloqueadas para evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando dentro del sistema nacional.

"Se prevén acciones de capacitación, intercambio de mejores prácticas y participación conjunta en foros internacionales, lo que permitirá mantener actualizadas las capacidades institucionales", informó Hacienda.

El presidente de la CNBV, Ángel cabrera, destacó que la cooperación entre instituciones se vuelve una condición indispensable para preservar la estabilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero.

