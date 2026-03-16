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Economía

UIF y CNBV firman acuerdo de colaboración para mejorar mecanismos antilavado

Las dependencias buscan dar celeridad al intercambio de información coordinada para evitar que este delito dañe al sistema financiero mexicano.
lun 16 marzo 2026 02:20 PM
buscan evitar lavado de dinero y cooperacion
Las dependencias fortalecerán la manera en que se consulta la Lista de Personas Bloqueadas. (Andrzej Rostek/Getty Images)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer las medidas en contra del lavado de dinero.

En un comunicado conjunto, las dependencias informaron que fortalecerán los mecanismos de supervisión con un enfoque basado en riesgos que permitan atender de manera coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano.

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"Con la firma de este convenio se incorporan herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la coordinación técnica y el desarrollo de capacidades institucionales para reforzar la capacidad institucional del Estado mexicano", destacó el secretario de Hacienda, Édgar Amador.

El convenio contempla la creación de grupos de trabajo interinstitucionales para analizar técnicamente casos relevantes, emitir recomendaciones especializadas y dar seguimiento conjunto a riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero.

Se buscará fortalecer los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de las Personas Bloqueadas para evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando dentro del sistema nacional.

"Se prevén acciones de capacitación, intercambio de mejores prácticas y participación conjunta en foros internacionales, lo que permitirá mantener actualizadas las capacidades institucionales", informó Hacienda.

El presidente de la CNBV, Ángel cabrera, destacó que la cooperación entre instituciones se vuelve una condición indispensable para preservar la estabilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero.

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Tags

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Comisión Nacional Bancaria y de Valores

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