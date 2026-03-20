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Economía

Bancos proponen eliminar comisiones en gasolineras cuando se pague con tarjetas

La medida forma parte de una estrategia para ampliar la digitalización de los medios de pago y como una medida para apoyar la reducción en el costo de combustibles.
vie 20 marzo 2026 10:42 AM
¿Adiós al efectivo en gasolineras? Bancos proponen eliminar comisiones cuando se pague con tarjetas
Los pagos en las gasolineras serán digitales a partir de este año, según el gobierno de México. (Joel Carillet/Getty Images)

BENITO JUÁREZ, Quintana Roo - La Asociación de Bancos de México (ABM) propuso eliminar de manera temporal a los gasolineros la cuota de intercambio que pagan cuando hacen cobros con tarjetas de crédito y débito.

La cuota de intercambio es una comisión que, en este caso, el banco del dueño de la gasolinera paga al banco de la persona que paga con tarjeta.

Desde el año pasado, Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) buscaron reducir estas cuotas de intercambio para todos los comercios, pero los bancos pidieron gradualidad en la implementación y en la tarifas.

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En esa ley se proponía que la cuota de intercambio fuera de 0.6% para los pagos con tarjetas de crédito y de 0.3% para las tarjetas de débito. Actualmente, las cuotas de intercambio de tarjetas de crédito alcanzan hasta el 1.91%, mientras que en tarjetas de débito son de hasta 1.15%, de acuerdo con datos de Banxico.

En 2023, la Cofece advirtió que las cuotas de intercambio en México son de las más altas en el mundo con un promedio de 1.36%, mientras que en otros países esta cuota es de 0.2% en promedio.

Para que se reduzca esta cuota de intercambio, que también podría ayudar a que los gasolineros mantengan precios de los combustibles en tiempos de volatilidad, el Banco de México emitió una regulación que simplifica los medios de pago.

"Una vez que dispongamos de este nuevo marco, continuaremos con la estrategia que hemos trazado con el gobierno para ampliar la digitalización en sectores clave, como gasolineras, transporte público, carreteras, programas sociales, así como los pagos y cobros en los tres niveles de gobierno", dijo Romano.

Esta nueva regulación se publicó el jueves, cuando la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, daba su discurso en la inauguración de la Convención Bancaria.

¿Eliminarán los pagos con efectivos en gasolineras?

La regulación de Banxico busca que el envío de dinero sea más intuitivo, rápido y sencillo al establecer estándares técnicos y de navegación uniformes para todas las instituciones de crédito y participantes del SPEI.

"En el apoyo a medidas que está encabezando la presidenta de la república y el gobierno federal para reducir el precio del combustible, los bancos proponemos eliminar de manera temporal la tasa de intercambio para pagos con tarjetas en gasolineras, confiando en que este esfuerzo se traduzca en una reducción de igual magnitud y, por lo menos, de igual magnitud en las tasas de descuento a estos comercios, que es muy importante para que se dé el beneficio al cliente", dijo Romano.

De esta manera, los bancos buscarán que los gasolineros adopten medios de pago como CoDi y Dimo, con el fin de que haya un aumento en el uso de pagos digitales y una reducción del efectivo.

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#Crónica: Sheinbaum lleva optimismo a los banqueros… y les sube la vara

Emilio Romano dijo que aunque el efectivo cumple con una función de practicidad también acarrea costos significativos especialmente en zonas marginadas para adultos mayores.

"El efectivo no genera rendimientos al ahorro, no construye historial financiero para acceder al crédito, limita la inclusión financiera, aumenta el riesgo de pérdidas y robos, y facilita el financiamiento de actividades ilícitas que afectan la seguridad de los mexicanos", dijo.

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El representante de la ABM destacó que es fundamental que el gobierno y el sector privado reduzcan barreras y creen incentivos que impulsen la productividad.

"De hecho, es la primera vez que yo veo que tenemos una completa alineación de objetivos en estas materias, bueno, en el objetivo del país, pero específicamente en estas materias", dijo Romano.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los pagos en efectivo?

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que otro objetivo de su gobierno es homologar los trámites en las 32 entidades de la República para facilitar inversiones y que a su vez dará impulso a las cadenas productivas e incentivos mediante los Polos del Bienestar.

En la inauguración de la 89 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), Sheinbaum Pardo celebró el compromiso de la banca mexicana de incrementar los créditos al sector privado al 45% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030.

“¿Qué le pedimos a la banca? Porque aquí como bien dijo Emilio (Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México) pues hay que caminar juntos. Les pedimos que aumenten el crédito. La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país, le ha dado, pero necesitamos que le dé todavía más, y por eso la mejor noticia con la que nos podemos ir hoy es que van a aumentar el crédito del 38 por ciento del PIB al 45 por ciento del PIB. Nos vamos con una buena noticia que es el compromiso de la banca en México”, dijo la presidenta.

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