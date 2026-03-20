Crónica: Sheinbaum lleva optimismo a los banqueros… y les sube la vara

BENITO JUÁREZ, Quintana Roo - La lluvia que cubrió Cancún en días previos cedió el jueves. El cielo se abrió y, con el sol de regreso en el llamado paraíso turístico de México, también volvió el optimismo.
Con ese telón de fondo —un panorama económico global presionado por el conflicto en Medio Oriente y el alza en los precios del petróleo—, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó la palabra ante los banqueros. Primero reconoció avances. Después, impulsada por el propio optimismo del sector, cambió el tono: pidió redoblar esfuerzos.
El compromiso, firmado un año atrás, era claro: llevar el financiamiento a pymes al 30% hacia 2030. La banca ya presumía avances cercanos a esa meta. Fue entonces cuando llegó el giro y la presidenta decidió subir la vara, del 30% al 45%.
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“La mejor noticia con la que nos podemos ir hoy es que van a aumentarel crédito al 45%”, lanzó. En el salón, algunos banqueros se movieron en sus asientos; otros soltaron risas nerviosas. “Nos vamos con una buena noticia: el compromiso de la banca en México”, remató.
El nuevo objetivo nadie lo discutió, no había forma de decirle a la presidenta que no, los mismos banqueros saben que es una deuda histórica que tienen con el cliente. Y lo saben cuando la propia Sheinbaum se los recuerda.
En una pantalla gigante del salón aparece esa señal incómoda que evidencia lo que falta por avanzar: México se sitúa abajo de Colombia, Perú, Brasil y Chile en el porcentaje de crédito otorgado por la banca.
No es un contexto sencillo. En medio de la incertidumbre global, las tensiones en Medio Oriente también se cuelan en el discurso. Frente a un salón lleno, Sheinbaum apela al optimismo. Los aplausos, al menos por un momento, parecen darle la razón.
Estamos viviendo momentos difíciles en el mundo. Hace tres semanas nadie hubiera pensado que los fertilizantes iban a estar 60% más caros o que el barril de petróleo iba a estar a más de 100 dólares el barril. Y esto, evidentemente, impacta, no solamente a los países del Medio Oriente sino a todo el mundo. Esto, combinado con algunas otras incertidumbres, podría ponernos pesimistas, pero en cualquier momento hay que ser optimista
Para sostener ese optimismo, Sheinbaum recurrió a sus cifras: menos pobreza, un peso fuerte, inflación contenida y una baja en la violencia.
El mensaje no era nuevo para el sector. En la previa, Emilio Romano ya había respaldado esa narrativa: el gobierno, dijo, está atacando la inseguridad de raíz.
Pero en la inauguración quedaba claro que no todos coincidían con el mensaje. Las cifras sobre homicidios y delitos no convencen a todos, así que la presidenta recurrió a otro indicador.
“Podrán decir: ‘esas son cifras de las fiscalías’, pero si preguntan a las tiendas…”, dijo. Y entonces citó al dueño de FEMSA: 2025, aseguró, ha sido el año con menos robos con violencia en Oxxo.
Afuera del salón, sin embargo, la realidad ofrecía otro contraste: en Sinaloa, horas antes, una jornada de violencia marcada por la detención y liberación de Mónica Zambada, hija de "El Mayo" , líder del Cártel de Sinaloa.