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Economía

CNBV pide a los bancos contribuir más al desarrollo productivo

En la clausura de la 89 Convención Bancaria, el presidente de la CNBV, Ángel Cabrera, pidió a los bancos que contribuyan al desarrollo productivo del país con financiamiento.
vie 20 marzo 2026 04:38 PM
bancos clausura convencion bancaria
La Convención Bancaria concluyó con el compromiso de los reguladores de procurar la estabilidad. (Cortesía )

BENITO JUÁREZ, Quintana Roo - La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pidió a los bancos contribuir más al desarrollo productivo del país.

En la clausura de la 89 Convención Bancaria , el presidente del organismo regulador, Ángel Cabrera, destacó que la fortaleza del sistema financiero debe medirse por su capacidad para financiar mejor a la economía.

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México está en una coyuntura ideal para expandir la inversión en infraestructura que incremente la productividad para cerrar brechas regionales y aprovechar oportunidades como el fortalecimiento a las cadenas productivas (...) La banca está llamada a ser parte activa de ese esfuerzo
Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

La CNBV destacó que la banca presta más de 8 billones de pesos, de los cuales 4 billones se destinan al financiamiento de empresas; se registran 125 millones de cuentas activas en los bancos y cerca del 90% de las operaciones se realizan por canales digitales.

Además, Cabrera refrendó su compromiso para anticipar riesgos, corregir vulnerabilidades y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema financiero. Destacó que el predominio del uso del efectivo en amplios segmentos de la economía sigue siendo un reto relevante para el sector.

"Si México quiere más productividad, la profundidad financiera tiene que crecer. Porque el verdadero reto no es solo ampliar el acceso, sino asegurar que se traduzca en mejores condiciones para las personas y las empresas", dijo en su discurso.

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Hacienda se compromete a cuidar la estabilidad económica

En su mensaje de cierre, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, destacó que las fortalezas del país son la estabilidad económica, instituciones financieras sólidas, una banca bien capitalizada y una conducción política clara.

Desde la Secretaría de Hacienda trabajamos con un objetivo muy claro, cuidar la estabilidad económica y al mismo tiempo impulsar el financiamiento y los recursos que se canalicen con mayor fuerza hacia la inversión productiva
Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda

Amador señaló que los bancos pueden desempeñar un papel más decisivo en el desarrollo nacional.

"Hacia adelante el objetivo es aprovechar mejores fortalezas para financiar más inversión productiva, acompañar proyectos de infraestructura, ampliar el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas, acelerar la innovación con responsabilidad y ofrecer servicios cada vez más eficientes", dijo.

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