CNBV pide a los bancos contribuir más al desarrollo productivo

México está en una coyuntura ideal para expandir la inversión en infraestructura que incremente la productividad para cerrar brechas regionales y aprovechar oportunidades como el fortalecimiento a las cadenas productivas (...) La banca está llamada a ser parte activa de ese esfuerzo Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

La CNBV destacó que la banca presta más de 8 billones de pesos, de los cuales 4 billones se destinan al financiamiento de empresas; se registran 125 millones de cuentas activas en los bancos y cerca del 90% de las operaciones se realizan por canales digitales.

Además, Cabrera refrendó su compromiso para anticipar riesgos, corregir vulnerabilidades y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema financiero. Destacó que el predominio del uso del efectivo en amplios segmentos de la economía sigue siendo un reto relevante para el sector.

"Si México quiere más productividad, la profundidad financiera tiene que crecer. Porque el verdadero reto no es solo ampliar el acceso, sino asegurar que se traduzca en mejores condiciones para las personas y las empresas", dijo en su discurso.