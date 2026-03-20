Hacienda da un mes para aplicar tasa cero a pagos con tarjeta en gasolineras

El gremio bancario había propuesto eliminar de manera temporal a los gasolineros la cuota de intercambio en pagos con tarjeta.

Se trata de la primera vez en que las cuotas de intercambio se reducen con el fin de apoyar al sector gasolinero y a los consumidores, ya que con la guerra en Medio Oriente, los precios de los combustibles se han incrementado.

"No es solo para los consumidores; (es para) ayudarle al sector gasolinero, que está enfrentando estas condiciones para que haya una reducción en las comisiones", dijo.

Espera crecimiento de 3%

El secretario también dijo que este año México crecerá 3% y dijo que en la dependencia están optimistas por el paquete de inversiones del Plan de Infraestructura que lanzó el gobierno.

"Creo que vamos a estar creciendo cerca del 3% rumbo al final del año; estamos optimistas: hay un paquete de inversiones muy importante, un esfuerzo de digitalización y vamos a aumentar el crédito como parte de la economía", dijo el funcionario.

Sobre los estímulos al diésel, Amador dijo que estos continuarán, ya que se trata de un mecanismo con el que se busca evitar que los mayores precios de los energéticos en el exterior afecten la economía de las familias mexicanas.

Aunque implica un esfuerzo fiscal al tener menos diésel, el efecto es relativamente neutro porque Pemex, al consolidar en el balance público, recibe más ingresos por los mayores precios del petróleo.

Amador insistió en que no habrá un aumento en el precio de los combustibles para las familias, protegiendo así su economía, ya que el mecanismo está diseñado para que el sector público absorba el impacto.