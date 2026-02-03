Hacienda anuncia plan para infraestructura con inversiones por 6 billones de pesos

"Para el ejercicio 2026, la inversión en infraestructura en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es 2.5% del PIB. La inversión adicional (por este Plan y para este año) será de 1.9% del PIB, que representa 722,000 millones de pesos adicionales", detalló el funcionario.

El Plan estará coordinado por el Consejo de Planeación Estratégica de Inversión, el cual estará encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien va a coordinar a todas las dependencias que tengan participación en el portafolio.

Este Consejo, "va a priorizar los proyectos, y va a dar seguimiento y atención oportuna a cada uno de los proyectos: cómo va el avance físico, cómo va el avance financiero, en dónde está atorado, si le faltan recursos, si falta alguna gestión", informó el titular de Hacienda.

Detalló que a diferencia de las Asociaciones Público Privadas (APPs), las inversiones mixtas serán menos costosas, porque se armonizará el marco legal existente para diseñar esquemas más eficientes, y nuevos modelos de inversión para su financiamiento.