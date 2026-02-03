La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, el cual, adicional a lo contemplado en el Paquete Económico 2026, prevé una inversión por 5.9 billones de pesos para destinarlos de 2026 a 2030 en ocho sectores estratégicos.
Hacienda anuncia plan para infraestructura con inversiones por 6 billones de pesos
Este viene en sintonía con el fortalecimiento del Plan México, con más de 1,500 proyectos de todas las dependencias, explicó el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en la conferencia presidencial matutina.
Del total de esta inversión prevista, el 54% será para el sector energético; 16% para trenes; 14% para carreteras; 6% para puertos, 6% para salud, 3% para agua, y educación 3.4% “porque ya tenemos un programa en infraestructura para educación”, detalló Amador Zamora.
"Para el ejercicio 2026, la inversión en infraestructura en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es 2.5% del PIB. La inversión adicional (por este Plan y para este año) será de 1.9% del PIB, que representa 722,000 millones de pesos adicionales", detalló el funcionario.
El Plan estará coordinado por el Consejo de Planeación Estratégica de Inversión, el cual estará encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien va a coordinar a todas las dependencias que tengan participación en el portafolio.
Este Consejo, "va a priorizar los proyectos, y va a dar seguimiento y atención oportuna a cada uno de los proyectos: cómo va el avance físico, cómo va el avance financiero, en dónde está atorado, si le faltan recursos, si falta alguna gestión", informó el titular de Hacienda.
Detalló que a diferencia de las Asociaciones Público Privadas (APPs), las inversiones mixtas serán menos costosas, porque se armonizará el marco legal existente para diseñar esquemas más eficientes, y nuevos modelos de inversión para su financiamiento.
De estos 5.9 billones de pesos, la mayoría será inversión pública, a través de distintos instrumentos, como el que se hizo para Pemex el año pasado, que tiene su características financiera. Otra parte será de inversión mixta, es decir, inversión pública con un privado, o inversión pública con un sector social, explicó la mandataria Claudia Sheinbaum.
Descartó que se aplicarán las APPs, “porque a través de este modelo, el privado adquiría deuda, construía un hospital, y operaba el hospital por 20 años, y el gobierno pagaba cada año, pero pagaba mucho porque las tasas de interés eran muy altas, ahora no, son distintos esquemas, que inclusive fueron utilizados con AMLO, no se cede la concesión de una carretera, por ejemplo”, dijo Sheinbaum.
María del Carmen Bonilla, titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales, explicó que en los esquemas para el financiamiento de este Plan participará la banca de desarrollo, la banca comercial, y el mercado bursátil
“Tenemos varios esquemas, que están alineados con los sectores estratégicos, eso nos va a permitir una mejor intervención con el sector financiero, a través de la SHCP, y de fondos y esquemas donde tenemos a la banca de desarrollo, esquemas de garantías, nuevos esquemas de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, los contratos mixtos, que son bastante relevantes, las fibras y la fibra E, que fue la migración de las plantas de Iberdrola, y en este caso poder ser complementado con nuevos vehículos, y utilizar también al mercado bursátil y a la banca comercial”, detalló Bonilla.