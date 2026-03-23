EU considera "temporales" alteraciones en mercado del petróleo por guerra con Irán

Cuando le preguntaron sobre la reacción de los mercados a las interrupciones de suministro, Wright dijo que "los mercados hacen lo que hacen los mercados", y que los precios se han disparado para "enviar señales a todos los que puedan producir más: por favor, produzcan más".

Añadió que Washington ha adoptado "soluciones pragmáticas" para permitir que el petróleo sancionado que ya se encuentra en tránsito ingrese al mercado, e insistió que "estas son medidas para mitigar una situación temporal".

Wright agregó que Estados Unidos empezó a liberar petróleo de sus reservas estratégicas el viernes.

El volumen liberado hasta ahora "debe representar aproximadamente tres millones de barriles" de los más de 415 millones de que dispone Estados Unidos, afirmó el secretario, quien aseguró que el país habrá más que repuesto sus reservas de aquí a finales de 2027.

Se esperan más de 10,000 asistentes al encuentro energético de alto nivel CERAWeek, que este año está dominado por los impactos de la guerra.

Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero desencadenaron la represalia de Teherán, que dejó prácticamente paralizado el transporte marítimo comercial a través del estratégico Estrecho de Ormuz.