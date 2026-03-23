Trump pospone ataques contra plantas de energía de Irán tras supuestas negociaciones

La presión en los mercados se relajó de inmediato tras las afirmaciones de Trump, incluido el precio del petróleo.

Irán cerró de facto el estrecho como parte de su respuesta por los ataques estadounidenses e israelíes lanzados el 28 de febrero, en los que murieron varias autoridades de la república islámica, incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Tras el ultimátum de Trump, Irán se mantuvo desafiante y amenazó con atacar infraestructura esencial en el Golfo Pérsico, incluidos sitios energéticos y plantas desalinizadoras.

Trump no ofreció detalles inmediatos sobre las supuestas nuevas negociaciones. Anteriormente había insistido en que Irán estaba pidiendo dialogar —algo desmentido por Teherán- pero que él se negaba.

Estados Unidos e Irán estaban manteniendo conversaciones sobre un acuerdo nuclear con mediación de Omán días antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran los ataques.

Medios de Irán desmienten acuerdo con Trump

Medios iraníes afirmaron el lunes que no hay negociaciones entre Teherán y Washington después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara conversaciones para poner fin a la guerra.

"No hay conversaciones entre Teherán y Washington", declaró la agencia de noticias Mehr citando al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, y añadió que las declaraciones de Trump formaban parte de un intento "de reducir los precios de la energía".

Otros medios publicaron informaciones similares.

Con información de AFP