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Internacional

Trump pospone ataques contra plantas de energía de Irán tras supuestas negociaciones

El presidente de EU pospondrá por cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní tras mantener conversaciones "productivas" con Teherán.
lun 23 marzo 2026 07:16 AM
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El presidente de EU, Donald Trump, fue desmentido por la prensa de Irán. (FOTO: JIM WATSON/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que pospondrá por cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní con los que había amenazado, tras mantener conversaciones "productivas" con Teherán, un giro abrupto que alivió de inmediato los mercados.

Trump lanzó el sábado un ultimátum en el que amenazaba a Irán con "aniquilar" sus centrales eléctricas si no reabría en 48 horas el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el abastecimiento mundial de hidrocarburos.

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Pero este lunes, horas antes de que se venciera el plazo, informó de repente y sin muchos detalles que se estaban llevando a cabo gestiones diplomáticas, después de haberse negado anteriormente a entablar conversaciones.

En los últimos dos días, Estados Unidos e Irán "han mantenido conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio", escribió Trump en su red Truth Social.

"Basándome en el tenor y el tono" de las conversaciones, que "continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra a posponer cualquier ataque militar contra plantas de electricidad e infraestructura energética iraní por un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones en curso", agregó.

La gente se sienta con el reflejo del horizonte de Doha a lo largo de la Cornisa de Doha, en el segundo día de las celebraciones de Eid al-Fitr que marcan el final del mes sagrado musulmán del Ramadán, en Doha el 21 de marzo de 2026.
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La publicación llegó pocas horas antes de la apertura de Wall Street, tras brutales liquidaciones en los mercados europeos y asiáticos y un nuevo repunte en el precio del petróleo.

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La presión en los mercados se relajó de inmediato tras las afirmaciones de Trump, incluido el precio del petróleo.

Irán cerró de facto el estrecho como parte de su respuesta por los ataques estadounidenses e israelíes lanzados el 28 de febrero, en los que murieron varias autoridades de la república islámica, incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Tras el ultimátum de Trump, Irán se mantuvo desafiante y amenazó con atacar infraestructura esencial en el Golfo Pérsico, incluidos sitios energéticos y plantas desalinizadoras.

Trump no ofreció detalles inmediatos sobre las supuestas nuevas negociaciones. Anteriormente había insistido en que Irán estaba pidiendo dialogar —algo desmentido por Teherán- pero que él se negaba.

Estados Unidos e Irán estaban manteniendo conversaciones sobre un acuerdo nuclear con mediación de Omán días antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran los ataques.

Medios de Irán desmienten acuerdo con Trump

Medios iraníes afirmaron el lunes que no hay negociaciones entre Teherán y Washington después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara conversaciones para poner fin a la guerra.

"No hay conversaciones entre Teherán y Washington", declaró la agencia de noticias Mehr citando al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, y añadió que las declaraciones de Trump formaban parte de un intento "de reducir los precios de la energía".

Otros medios publicaron informaciones similares.

Con información de AFP

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Donald Trump Irán Teherán Guerra

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