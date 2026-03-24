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Los Cetes detienen caída y hasta elevan sus rendimientos ante repunte de la inflación

Si tienes inversiones en Cetes o planeas hacerlo en el corto plazo hay buenas noticias para ti: los rendimientos tuvieron aumentos en casi todos los plazos.
mar 24 marzo 2026 01:05 PM
Los Cetes detienen caída y hasta elevan sus rendimientos ante repunte de la inflación
El alza de la inflación comienza a generarle problemas al Banco de México. ((c) Fer Gregory/Getty Images/iStockphoto)

Si tienes inversiones en Cetes o planeas hacerlo en el corto plazo hay buenas noticias para ti: los rendimientos de estos bonos gubernamentales tuvieron aumentos en casi todos los plazos durante la más reciente subasta de valores, de acuerdo a información del Banco de México (Banxico) divulgada este martes.

Esto sucede en medio de un contexto de aceleración de la inflación en México y ante las expectativas sobre el futuro de la tasa interbancaria del banco central en su reunión de política monetaria de este jueves 26 de marzo.

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La inflación se disparó en la primera quincena de marzo a 4.6% a tasa anual ante el aumento de precios de alimentos como el jitomate, el pollo, el transporte aéreo y la electricidad.

La inflación subyacente, que es considerada la mejor para medir la trayectoria de la inflación por eliminar los productos volátiles, se ubicó en 4.46%, mientras que la inflación no subyacente (que agrupa alimentos con volatilidad como los frutas y verduras) se ubicó en 5.18%.

"Consideramos que dada la lectura de inflación muy por arriba de las expectativas Banxico se vería obligado a mantener una pausa en la decisión de este jueves. En este sentido, ajustamos nuestras expectativas que anticipaban un recorte de 25 puntos base esta semana, ante los riesgos a que se desanclen las expectativas de inflación de Banxico y a pesar de que la inflación subyacente se ubicó en línea con lo esperado.", señaló Banamex en un reporte este martes.

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¿Cuánto valen los Cetes?

Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión. Están disponibles a 28, 91,182, 364 días y 2 años. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.

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¿Cuál es el rendimiento actual de los Cetes?

Los Cetes a 28 días permanecieron casi sin cambios respecto a la última subasta, para ubicarse en 6.81%.

Los instrumentos a 91 días tuvieron un alza de 0.09 unidades, para cerrar en 7.11%.

Los bonos a 182 días se ubicaron en 7.28%, mientras que los Cetes a dos años se colocaron en 8.57%. Estos plazos tuvieron aumentos de 0.03 y 0.76 puntos, respectivamente.

¿Conviene invertir en Cetes?

Los Cetes son atractivos porque, a pesar de que han tenido reducciones, representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 4.02% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.

Los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción valiosa para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo.

Un dato relevante es que algunos de l os rendimientos que ofrecen las Siefores ya superan por mucho a la tasa que actualmente te ofrece el Cete a 28 días , que es considerado el bono con el menor nivel de riesgo que hay en el mercado nacional.

Aunque cabe aclarar que los Cetes son una alternativa de inversión a corto plazo, mientras que las Afores son inversiones de mayor tiempo.

¿Cómo estimar mi rendimiento real?

En términos generales, una forma de estimar lo que obtendrías de ganancia al invertir en Cetes es restarle la tasa de inflación actual al rendimiento que ofrecen estos bonos, por ejemplo.

El Cete a 28 días ofrece un rendimiento actual de 6.81%, mientras que la inflación anual es de 4.63%.

Al quitarle la inflación a la ganancia del Cete arroja un rendimiento real de 2.18 puntos porcentuales, que es lo que obtendrías porque le estás eliminando el alza de precios.

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Tags

Cetes Inflación Inflación finanzas personales, acciones, inversiones

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