¿Adiós a los Cetes? ya hay Afores que ofrecen un rendimiento más alto

El rendimiento que obtiene cada Sociedad de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro ( Siefore ) dependerá del fondo en el que se invierte y de la administradora que gestiona esos recursos. Con el paso del tiempo, las diferencias entre una y otra pueden marcar una variación relevante en el monto acumulado.

Ante ese escenario, revisar en qué afore se encuentran tus ahorros, conocer cuáles reportan mejores rendimientos según el año de nacimiento y entender el proceso para cambiarse permite tomar decisiones informadas sobre el ahorro de largo plazo.

Una Siefore es el fondo de inversión en el cual las Afores invierten los recursos de los trabajadores para generar rendimientos.

¿Afores más atractivas que los Cetes?

Un dato relevante es que algunos de los rendimientos que ofrecen las Siefores ya superan por mucho a la tasa que actualmente te ofrece el Cete a 28 días, que es considerado el bono con el menor nivel de riesgo que hay en el mercado nacional.

El Cete a 28 días tiene un rendimiento de 6.81%, al cual si le restamos la inflación actual, de 4.02%, arroja un rendimiento real de 2.79 puntos porcentuales, que es lo que obtendrías porque le estás eliminando el alza de precios.

Aunque cabe aclarar que los Cetes son una alternativa de inversión a corto plazo, mientras que las Afore son inversiones de mayor tiempo.

¿Cómo administran los ahorros las Afores?

Las Afore invierten los recursos de los trabajadores mexicanos a través de las las cuales pretenden obtener los mayores rendimientos posibles.

Las Siefores buscan personalizar los portafolios de inversión, en atención a las edades, plazos y perfiles de riesgo.

¿Cómo lo realizan?

Cuando un trabajador es joven puede tolerar más riesgo para alcanzar mejores rendimientos y con ello tener la posibilidad de elegir plazos mayores y destinar un porcentaje más alto en instrumentos financieros con más volatilidad, pero a medida que te acerques a la edad de jubilación, la Siefore ajustará gradualmente las inversiones hacia opciones más conservadoras, lo que busca proteger el capital ante una eventual inestabilidad de los mercados.