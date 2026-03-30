En la 89 Convención Bancaria , los banqueros acordaron eliminar la cuota de intercambio cuando se hagan pagos con tarjeta en en gasolineras. Esta medida se hace con el fin de incentivar la implementación de pagos digitales y de ayudar a los empresarios en momentos en que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente se intensifican afectando el precio de las gasolinas.

"No es solo para los consumidores; (es para) ayudarle al sector gasolinero, que está enfrentando estas condiciones para que haya una reducción en las comisiones", dijo Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) durante la Convención.

Cuotas de intercambio cero tendrán impacto en bancos digitales

Carlos Valderrama, abogado y fundador de la firma Legal Paradox, estima que eliminar esta cuota de intercambio generará un impacto en los resultados financieros de las empresas y que los bancos digitales serán de los que más sufrirán este impacto.

"Si tomas los ingresos que reportaron las principales fintech por cuota de intercambio, a Nu, por ejemplo, le estás generando un impacto de 148 millones de pesos", dijo en entrevista.

El experto estimó que a otras Sofipos como Stori, el impacto de no cobrar la cuota de intercambio le supondría un impacto de 6.7 millones de pesos mientras que a Klar le supondría 12.5 millones de pesos. Para el caso de BBVA México se estima un impacto de 3,980 millones.

"En algunos neobancos es la diferencia entre ser rentables y no ser rentables", explicó. "Si la cuota de intercambio cero la pones de manera temporal, lo que sucede es que vas a sangrarlos durante un rato".

Aunque Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, dijo que la regulación para que este proyecto se eche a andar estará lista en aproximadamente un mes , ni las autoridades ni los banqueros han dado más detalles sobre cuánto tiempo se aplicará esta cuota cero a la tasa de intercambio en gasolineras.

Aunque la ABM destacó que con este acuerdo de tasa cero se busca también ayudar a reducir el precio de la gasolina, Valderrama considera que esto no necesariamente llegará al usuario final.

"En el apoyo a medidas que está encabezando la presidenta de la República y el gobierno federal para reducir el precio del combustible, los bancos proponemos eliminar de manera temporal la tasa de intercambio para pagos con tarjetas en gasolineras, confiando en que este esfuerzo se traduzca en una reducción de igual magnitud", dijo Emilio Romano en la Convención Bancaria.

Pero Valderrama considera que tratar de reducir el uso del efectivo con cuotas de intercambio cero podría afectar a los despachadores de gasolina, ya que viven de las propinas en efectivo.

"El ahorro no se traspasa al consumidor y genera otro problema, porque si vas a la gasolinera y ya no cargas efectivo, dejas a familias sin ingresos", consideró.