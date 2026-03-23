Bravo presenta radiografía del endeudamiento en México

Por otra parte, el análisis de Bravo identificó que el endeudamiento tiene un impacto profundo en el bienestar emocional y mental, ya que el 85% de los encuestados reportó altos niveles de estrés, el 66% ansiedad y el 53% insomnio.

El origen del endeudamiento

El estudio anual “Deudas de los mexicanos: Motivos, soluciones y retos” también permitió identificar las principales causas que llevaron a los encuestados a su situación financiera compleja, que fueron:

● Malos hábitos financieros (22%)

● Pérdida de empleo (20%)

● Negocios fallidos (16%)

En cuanto al inicio de su relación crediticia, el 52% de los encuestados identificó a las tarjetas de crédito como su principal forma de acceso. En este contexto, el 54% decidió solicitar su primera tarjeta con el objetivo de construir historial crediticio; sin embargo, las motivaciones para solicitar otra tarjeta son: 39%, cubrir gastos cotidianos, y el 29%, para pagar otras deudas, lo que evidencia un uso creciente del crédito para necesidades básicas o refinanciamiento.

Educación financiera, el gran reto

Respecto al conocimiento de los mecanismos crediticios, el 71% afirmó comprender la diferencia entre pago mínimo y pago total. No obstante, un 47% desconoce el tiempo que tardaría en liquidar sus deudas realizando únicamente pagos mínimos.

Ante este panorama, Javier Salmerón, Co-Country Manager de la firma, resaltó la importancia de fortalecer la educación y preparación financiera, con el objetivo de que las personas puedan enfrentar imprevistos con mayor seguridad y construir una base económica más sólida para el futuro.

“La educación financiera es clave; aunque hemos avanzado, no es suficiente. Debe ser guiada, constante y efectiva. Desde Bravo, creemos que no basta con saber que hay que presupuestar; es necesario acompañar a las personas para que lo hagan bien y de forma sostenida”, señaló.

El ejecutivo también destacó que autoridades, sector financiero y sociedad civil deben sumar esfuerzos para que más personas desarrollen hábitos financieros saludables y sostenibles.

Por su parte, Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señaló que “el sobreendeudamiento es el elefante en la habitación cuando hablamos de la salud financiera de muchas familias en México”. En este sentido, destacó la relevancia del informe, ya que permite dimensionar el impacto del endeudamiento en la sociedad.

Bravo invita a consultar el reporte completo para conocer más detalles y estadísticas que permitan entender los patrones de comportamiento del deudor mexicano.