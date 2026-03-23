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Finanzas Personales

Bravo presenta radiografía del endeudamiento en México

El 47% de los endeudados desconoce el tiempo que tomaría liquidar sus deudas con pagos mínimos.
lun 23 marzo 2026 11:37 AM
Presentado por: Bravo México
Imagen de los panelistas en la presentación del informe anual de Bravo: Deudas de los mexicanos: Motivos, soluciones y retos.
La empresa mexicana Bravo presentó su informe anual “Deudas de los mexicanos: Motivos, soluciones y retos”. (Cortesía)

En el informe anual “Deudas de los mexicanos: Motivos, soluciones y retos”, elaborado por Bravo, se reveló que la mayoría de las personas opera al límite o por encima de su capacidad financiera y no cuenta con un fondo de emergencia.

Los resultados del estudio son una muestra de la compleja relación que los mexicanos tienen con el crédito y la gestión de sus finanzas. Prueba de ello es que el 77% de los encuestados aseguró que opera cerca del límite de su capacidad financiera o ya lo ha superado, lo que refleja una constante presión económica.

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Entre los resultados del reporte también destaca que el 85% de los participantes aseguró carecer de un fondo de emergencia equivalente a tres meses de ingresos, como recomiendan las mejores prácticas en finanzas personales. Este dato refleja la vulnerabilidad financiera de la población.

Bravo, empresa mexicana especializada en educación financiera y soluciones para el manejo de deudas, diseñó dicho estudio anual para identificar y analizar el perfil de las personas que han experimentado sobreendeudamiento.

Diego Paillés, Co-Country Manager de Bravo, detalló que el análisis explora patrones de consumo, comportamientos financieros y desafíos económicos, así como el impacto que esta situación ha tenido en su calidad de vida y en su educación financiera.

Entender no solo el ‘qué’, sino el ‘cómo’ y el ‘porqué’ de los comportamientos de los deudores mexicanos es crucial

Además, subrayó la importancia de comprender a fondo el comportamiento financiero de los deudores mexicanos. “Este reporte nos permite identificar las barreras reales y transformarlas en oportunidades de aprendizaje, empoderando a las personas con el conocimiento necesario para mejorar su bienestar financiero y, a su vez, contribuir al fortalecimiento de la economía del país”, añadió.

El informe se basó en encuestas digitales realizadas a clientes de Bravo a nivel nacional. Entre los hallazgos más relevantes, se identificó que el 63% de los participantes afirmó realizar un presupuesto, incluso antes de caer en endeudamiento. Asimismo, se reveló que el monto promedio de las deudas asciende a 193,198 pesos, de acuerdo con el perfil del deudor 2025.

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Por otra parte, el análisis de Bravo identificó que el endeudamiento tiene un impacto profundo en el bienestar emocional y mental, ya que el 85% de los encuestados reportó altos niveles de estrés, el 66% ansiedad y el 53% insomnio.

El origen del endeudamiento

El estudio anual “Deudas de los mexicanos: Motivos, soluciones y retos” también permitió identificar las principales causas que llevaron a los encuestados a su situación financiera compleja, que fueron:

● Malos hábitos financieros (22%)

● Pérdida de empleo (20%)

● Negocios fallidos (16%)

En cuanto al inicio de su relación crediticia, el 52% de los encuestados identificó a las tarjetas de crédito como su principal forma de acceso. En este contexto, el 54% decidió solicitar su primera tarjeta con el objetivo de construir historial crediticio; sin embargo, las motivaciones para solicitar otra tarjeta son: 39%, cubrir gastos cotidianos, y el 29%, para pagar otras deudas, lo que evidencia un uso creciente del crédito para necesidades básicas o refinanciamiento.

Educación financiera, el gran reto

Respecto al conocimiento de los mecanismos crediticios, el 71% afirmó comprender la diferencia entre pago mínimo y pago total. No obstante, un 47% desconoce el tiempo que tardaría en liquidar sus deudas realizando únicamente pagos mínimos.

Ante este panorama, Javier Salmerón, Co-Country Manager de la firma, resaltó la importancia de fortalecer la educación y preparación financiera, con el objetivo de que las personas puedan enfrentar imprevistos con mayor seguridad y construir una base económica más sólida para el futuro.

“La educación financiera es clave; aunque hemos avanzado, no es suficiente. Debe ser guiada, constante y efectiva. Desde Bravo, creemos que no basta con saber que hay que presupuestar; es necesario acompañar a las personas para que lo hagan bien y de forma sostenida”, señaló.

El ejecutivo también destacó que autoridades, sector financiero y sociedad civil deben sumar esfuerzos para que más personas desarrollen hábitos financieros saludables y sostenibles.

Por su parte, Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señaló que “el sobreendeudamiento es el elefante en la habitación cuando hablamos de la salud financiera de muchas familias en México”. En este sentido, destacó la relevancia del informe, ya que permite dimensionar el impacto del endeudamiento en la sociedad.

Bravo invita a consultar el reporte completo para conocer más detalles y estadísticas que permitan entender los patrones de comportamiento del deudor mexicano.

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Deudas Mercados de deuda

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