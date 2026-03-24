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Cobra pagos sin contacto usando sólo tu iPhone; así funciona Tap to Pay de Apple en México

Apple habilitó esta función en el país y permitirá a negocios aceptar tarjetas, celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC desde su propio dispositivo.
mar 24 marzo 2026 12:46 PM
Cobra pagos sin contacto usando sólo tu iPhone: cómo funciona Tap to Pay de Apple en México
La herramienta convierte al iPhone en una terminal de cobro, sin necesidad de hardware adicional. (Apple)

Los negocios en México ya podrán aceptar pagos sin contacto directamente desde un iPhone. Apple anunció la llegada de Tap to Pay en iPhone al país, una herramienta que permite a los comerciantes cobrar con su celular sin necesidad de una terminal bancaria adicional.

La función convierte al iPhone en una especie de terminal de cobro tradicional. Los clientes pueden pagar acercando su tarjeta de crédito o débito, otro teléfono con cartera digital o incluso un smartwatch con tecnología NFC.

De acuerdo con la firma de Cupertino , “Tap to Pay en el iPhone trabaja en colaboración con plataformas de cobros, desarrolladores de apps y redes de pagos para que negocios de todos los tamaños cuenten con un sistema de cobro sin contacto sencillo con tarjetas de débito y crédito, Apple Pay y otras carteras digitales”.

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¿Cómo funciona Tap to Pay en iPhone?

Para utilizar esta herramienta, los comerciantes deben contar con un iPhone XS o modelos posteriores, además de tener instalada la versión más reciente del sistema operativo iOS.

Al momento de cobrar, el proceso es simple: el comerciante introduce el monto en la aplicación de pagos y pide al cliente que acerque su tarjeta o dispositivo compatible al iPhone. Gracias a la tecnología NFC, el pago se procesa en cuestión de segundos.

Los usuarios pueden pagar mediante:

-Tarjetas de crédito o débito sin contacto

-Apple Pay

-Otras billeteras digitales

-Smartphones o smartwatches compatibles

iPhone
El sistema funciona mediante tecnología NFC, que procesa el pago de forma inmediata. (Regis Duvignau)

Plataformas disponibles en México

No todas las tarjetas con tecnología NFC funcionarán desde el primer día. De acuerdo con la web oficial de Apple , por ahora, las plataformas autorizadas para operar con Tap to Pay en México son:

-Adyen

-Clip

-Mercado Pago

-Visa Acceptance Platform

El sistema también es compatible con las principales redes de pago internacionales: Visa, Mastercard y American Express.

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Clip integra Tap to Pay a su aplicación

Una de las primeras empresas en habilitar la función en México es Clip, plataforma de comercio digital que permitirá a sus clientes aceptar pagos sin contacto directamente desde la app.

A partir del 24 de marzo de 2026, los comercios que utilicen Clip podrán cobrar con un iPhone sin invertir en lectores de tarjetas ni hardware adicional.

“Al habilitar Tap to Pay en iPhone en la aplicación Clip, reforzamos nuestro compromiso con la democratización de los pagos digitales y la inclusión financiera”, afirmó Adolfo Babatz, CEO y fundador de Clip.

Según la empresa, la herramienta busca facilitar las ventas en un contexto en el que millones de negocios mexicanos operan con movilidad constante y necesitan aceptar pagos de forma inmediata.

¿Cómo cobrar con Tap to Pay en iPhone?

En el caso de Clip, el proceso de pago se realiza en cuatro pasos:

-Ingresar el monto a cobrar en la aplicación Clip.

-Seleccionar la opción Tap to Pay en iPhone.

-Pedir al cliente que acerque su tarjeta o billetera digital compatible al iPhone.

-Confirmar el pago y enviar el recibo digital por SMS o correo electrónico.

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¿Es seguro utilizar tap to pay de Iphone?

Apple asegura que la tecnología utiliza los mismos sistemas de seguridad que Apple Pay. Todas las transacciones se encriptan y se procesan mediante el Secure Element, un chip integrado en el iPhone que protege la información financiera.

Además, la compañía señala que no almacena números de tarjetas ni información de las transacciones ni en el dispositivo ni en sus servidores. Tampoco recibe datos sobre qué producto se compra ni quién realiza el pago.

La herramienta está diseñada para funcionar con negocios de todos los tamaños y sectores, desde transporte y comercio minorista hasta restaurantes, servicios profesionales o tiendas temporales.

Con esta tecnología, Apple busca facilitar la aceptación de pagos digitales y reducir la dependencia de terminales físicas, permitiendo que los comercios puedan cobrar prácticamente en cualquier lugar usando únicamente su iPhone.

Tags

IPhone Apple Inc

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