Cobra pagos sin contacto usando sólo tu iPhone: cómo funciona Tap to Pay de Apple en México

Los negocios en México ya podrán aceptar pagos sin contacto directamente desde un iPhone. Apple anunció la llegada de Tap to Pay en iPhone al país, una herramienta que permite a los comerciantes cobrar con su celular sin necesidad de una terminal bancaria adicional.

La función convierte al iPhone en una especie de terminal de cobro tradicional. Los clientes pueden pagar acercando su tarjeta de crédito o débito, otro teléfono con cartera digital o incluso un smartwatch con tecnología NFC.

De acuerdo con la firma de Cupertino , “Tap to Pay en el iPhone trabaja en colaboración con plataformas de cobros, desarrolladores de apps y redes de pagos para que negocios de todos los tamaños cuenten con un sistema de cobro sin contacto sencillo con tarjetas de débito y crédito, Apple Pay y otras carteras digitales”.