Plata nombra CFO a Marcos Kantt y acelera hacia la rentabilidad como banco

Con 3.5 millones de clientes, Plata considera que hay tres pilares para lograr ser rentables: el lanzamiento de nuevos productos, mejoras en el costo de fondeo y mayor apalancamiento operativo.

Tras haber conseguido la licencia bancaria, Kantt espera que Plata podrá ofrecer productos de débito al 100% de sus clientes hacia mayo, lo que ayudará en los costos de fondeo del banco.

"Tenemos una base de costos fijos que se empieza a diluir de manera más acelerada, lo que le llamamos el apalancamiento operativo", explicó.

La baja inclusión financiera en el país, en el que hay un 23% de la población que no tiene un solo producto financiero, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, fue el terreno en el que Plata quiso crecer.

Kantt destacó que se mantendrán las inversiones en los primeros tres años del arranque de operaciones, aunque se negó a dar cifras o mencionar si el banco recibirá nuevas rondas de financiamiento, como la de 500 millones de dólares de diciembre pasado.

Son años de inversión en los que Plata está invirtiendo capital, tiempo y trabajo. Se va a seguir con esa estrategia por lo menos en los próximos 24 meses (...) Estamos revisando los los modelos financieros, las proyecciones y demás; por ahora no hay nada que podamos o queramos anunciar Marcos Kantt, CFO de Plata

En la lucha de la rentabilidad vs. la escalabilidad del negocio, Kantt dice que lo que se busca es dar la mejor atención al cliente.

Además, confía en que el equipo de más de 800 ingenieros serán clave para lograr rentabilidad con el desarrollo de productos.

En comparación de otros jugadores, asegura que el objetivo es crecer de manera sostenida sin dar tarjeta de crédito desmedidamente.

"Nuestra tasa de aprobación está alrededor del 20%, lo que refleja un enfoque equilibrado entre crecimiento y gestión de riesgo", destaca.