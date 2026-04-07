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Economía

Plata nombra CFO a Marcos Kantt y acelera hacia la rentabilidad como banco

Con 3.5 millones de clientes, la fintech apuesta por nuevos productos, menor costo de fondeo y control de riesgo para lograr utilidades tras obtener su licencia bancaria.
mar 07 abril 2026 05:55 AM
Plata quiere ser rentable este año
Plata confía en que logrará ser rentable este mismo año. (Cortesía)

Tras conseguir su licencia como banco, Plata tiene el plan de ser rentable este mismo año y para lograr su objetivo contrató a un ex banquero de inversión con 20 años de experiencia: Marcos Kantt.

Kantt, que tiene una trayectoria en Habi, Bank of America y Credit Suisse, dijo en entrevista que Plata ha crecido en los últimos tres años de manera sostenida con desarrollo tecnológico propio, por lo que espera que con la licencia bancaria y con la posibilidad de captar recursos, la rentabilidad llegue este mismo año.

"Cuando hablamos de rentabilidad, a mí siempre me gusta separar lo que es esa rentabilidad aspiracional y lo que es la rentabilidad real", cuenta. "lo haremos a la escala necesaria para cubrir los costos fijos que tenemos y todo el tema de desarrollo de productos que estamos generando".

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Con 3.5 millones de clientes, Plata considera que hay tres pilares para lograr ser rentables: el lanzamiento de nuevos productos, mejoras en el costo de fondeo y mayor apalancamiento operativo.

Tras haber conseguido la licencia bancaria, Kantt espera que Plata podrá ofrecer productos de débito al 100% de sus clientes hacia mayo, lo que ayudará en los costos de fondeo del banco.

"Tenemos una base de costos fijos que se empieza a diluir de manera más acelerada, lo que le llamamos el apalancamiento operativo", explicó.

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La baja inclusión financiera en el país, en el que hay un 23% de la población que no tiene un solo producto financiero, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, fue el terreno en el que Plata quiso crecer.

Kantt destacó que se mantendrán las inversiones en los primeros tres años del arranque de operaciones, aunque se negó a dar cifras o mencionar si el banco recibirá nuevas rondas de financiamiento, como la de 500 millones de dólares de diciembre pasado.

Son años de inversión en los que Plata está invirtiendo capital, tiempo y trabajo. Se va a seguir con esa estrategia por lo menos en los próximos 24 meses (...) Estamos revisando los los modelos financieros, las proyecciones y demás; por ahora no hay nada que podamos o queramos anunciar
Marcos Kantt, CFO de Plata

En la lucha de la rentabilidad vs. la escalabilidad del negocio, Kantt dice que lo que se busca es dar la mejor atención al cliente.

Además, confía en que el equipo de más de 800 ingenieros serán clave para lograr rentabilidad con el desarrollo de productos.

En comparación de otros jugadores, asegura que el objetivo es crecer de manera sostenida sin dar tarjeta de crédito desmedidamente.

"Nuestra tasa de aprobación está alrededor del 20%, lo que refleja un enfoque equilibrado entre crecimiento y gestión de riesgo", destaca.

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¿Quién es Marcos Kantt, el nuevo CFO de Plata?

Kantt tiene dos décadas de experiencia en el sistema financiero más corporativo.

"Pasé casi 20 años como banquero de inversión liderando equipos en Credit Suisse y después en Bank of America; vengo de una carrera bastante más corporativa", comenta.

Considera que de esa experiencia puede beneficiar a Plata la rigurosidad en los procesos.

"Mi función es institucionalizar y formalizar aún más los procesos que ya están funcionando", asegura.

Su plan será llevar más que tarjetas de crédito a los clientes. De hecho, añade que 15% de sus clientes nunca había tenido tarjeta de crédito por lo que también harán un trabajo de educación financiera.

Será entre abril y mayo cuando 100% de los clientes actuales y nuevos accedan a todos los productos.

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