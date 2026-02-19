El sistema financiero tiene un nuevo banco. Plata recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para iniciar operaciones, por lo que abre la puerta a que esta institución ofrezca productos de débito como la captación de recursos vía nómina así como cuentas con rendimientos.
Se trata de la quinta licencia desde cero que el regulador otorga luego de que en meses previos se autorizara el inicio de operaciones de bineo (que fue comprado recientemente por Klar), de Openbank, Revolut y Hey Banco. Nu México aún está a la espera de la última autorización antes de arrancar operaciones formales como banco.
En entrevista con Expansión, el cofundador y CEO de Plata, Neri Tollardo, dijo que haber solicitado la licencia de banco sin transitar por otras figuras como las Sofipos o fintech fue la mejor decisión.