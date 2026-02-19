"Fue una buena decisión porque nos transformaremos a banco mucho antes o mucho más temprano que otras empresas que han estado en México", aseguró Tollardo. La empresa arrancó operaciones en México en 2023 y ya cuenta con 3 millones de cuentas activas.

Para el directivo, este 2026 es el "año de los bancos digitales" porque la competencia incrementará en la medida en que estas licencias les permiten ofrecer crédito, débito e inversiones.

"Este es el año en el que los clientes verán por primera vez bancos digitales con todos los productos posibles", aseguró. "Siempre he creído más en proyectos independientes que en los bancos tradicionales".

Hasta ahora Plata había estado limitada a ofrecer tarjetas de crédito, aunque buscaron tener un valor añadido con beneficios como el cashback, y con esta autorización se abre la posibilidad de captar recursos con productos de captación como cuentas de nómina y ahorro.

"Tenemos varios planes de los que no podemos hablar con más detalle, pero tendrán mucho de qué escribir y analizar este año porque el plan es transformarnos en un lugar donde cualquier cliente puede resolver o utilizar todos los productos financieros que necesita", dijo Tollardo.