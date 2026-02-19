Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Plata recibe 'luz verde' y se convierte en el quinto neobanco en México

Con licencia bancaria, 3 millones de clientes y 1,600 mdd levantados, Plata entra al negocio de captación y prevé que 2026 sea el año de los bancos digitales. Su cofundador, Neri Tollardo, ve mayor inclusión financiera.
jue 19 febrero 2026 05:55 AM
Plata Card recibe licencia bancaria y va por productos de ahorro e inversión
Plata busca fortalecer el negocio de tarjeta de crédito al tiempo que lanzará productos de ahorro e inversión. (Cortesía)

El sistema financiero tiene un nuevo banco. Plata recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para iniciar operaciones, por lo que abre la puerta a que esta institución ofrezca productos de débito como la captación de recursos vía nómina así como cuentas con rendimientos.

Se trata de la quinta licencia desde cero que el regulador otorga luego de que en meses previos se autorizara el inicio de operaciones de bineo (que fue comprado recientemente por Klar), de Openbank, Revolut y Hey Banco. Nu México aún está a la espera de la última autorización antes de arrancar operaciones formales como banco.

En entrevista con Expansión, el cofundador y CEO de Plata, Neri Tollardo, dijo que haber solicitado la licencia de banco sin transitar por otras figuras como las Sofipos o fintech fue la mejor decisión.

Publicidad

"Fue una buena decisión porque nos transformaremos a banco mucho antes o mucho más temprano que otras empresas que han estado en México", aseguró Tollardo. La empresa arrancó operaciones en México en 2023 y ya cuenta con 3 millones de cuentas activas.

Para el directivo, este 2026 es el "año de los bancos digitales" porque la competencia incrementará en la medida en que estas licencias les permiten ofrecer crédito, débito e inversiones.

"Este es el año en el que los clientes verán por primera vez bancos digitales con todos los productos posibles", aseguró. "Siempre he creído más en proyectos independientes que en los bancos tradicionales".

Hasta ahora Plata había estado limitada a ofrecer tarjetas de crédito, aunque buscaron tener un valor añadido con beneficios como el cashback, y con esta autorización se abre la posibilidad de captar recursos con productos de captación como cuentas de nómina y ahorro.

"Tenemos varios planes de los que no podemos hablar con más detalle, pero tendrán mucho de qué escribir y analizar este año porque el plan es transformarnos en un lugar donde cualquier cliente puede resolver o utilizar todos los productos financieros que necesita", dijo Tollardo.

Publicidad

El cofundador de Banco Plata destacó que el objetivo es crear un banco universal en un país en donde hay una brecha en la inclusión financiera que no se ha podido resolver en parte porque las empresas con modelos "interesantes" estaban operando con licencias que no les permitían explotar ese modelo de negocio.

Tollardo destacó que para que haya inclusión financiera en el país se debe dar la misma importancia a las cuentas de débito para ir construyendo una especie de historial antes de ir a las tarjetas de crédito que implican mayores riesgos.

Las cuentas con rendimiento estarán dentro de la gama de productos que ofrecerá Plata, un producto que han mantenido los bancos digitales y que, en consideración de Tollardo, es difícil para los bancos tradicionales responder a esta tendencia.

"Es donde ellos ganan: captando a bajo costo y es una de las razones porque los modelos digitales como los nuestros pueden crecer de manera tan rápida", dijo.

Dentro de la hoja de ruta de Plata en productos de crédito, Tollardo dijo que serán cautelosos para ofrecer créditos como el automotriz o el hipotecario.

"Hay que tener mucho cuidado con este tipo de créditos más grandotes y de más a largo plazo; toma su tiempo construir esta esta base de fondeo más a largo plazo y más grande", sostuvo.

Publicidad

Buscan la rentabilidad este 2026

Tollardo dijo que Plata buscará lograr ser rentable este mismo año. "Nuestro objetivo es incrementar significativamente nuestra base de clientes; ya tenemos 3 millones de clientes activos".

Plata ha levantado más de 1,600 millones de dólares entre capital y deuda, apenas en diciembre pasado la empresa anunció un financiamiento de 500 millones de dólares a cargo de Nomura y de un banco japonés. Plata está valuada en 3,100 millones de dólares.

"La idea es que los recursos que hemos levantado hasta ahora nos permitirán crecer mucho este año", aseguró.

Plata construyó su core bancario desde cero así como la plataforma de atención a los clientes, una cualidad que les ha permitido agilizar procesos, mejorar las soluciones y ofrecer una experiencia personalizada. Estas características también estuvieron bajo el escrutinio de la CNBV y Tollardo dijo que el regulador se fue contento con lo que vio.

"Se fueron muy contentos con lo que vieron, sobre todo de la parte tecnológica que siempre ha sido nuestro fuerte, los sistemas de información de la seguridad, la resiliencia de la infraestructura contra el desastre o contra cosas inesperadas", destacó.

En el camino para recibir licencias bancarias también están jugadores como Mercado Pago, Finsus y Konfío. En el pasado, se autorizó que empresas tecnológicas compraran a bancos ya existentes como el caso de Covalto y Ualá.

Tags

Plata Card bancos-digitales

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad