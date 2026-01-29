Publicidad

Empresas

Más allá del AICM y AIFA: el reto del sistema aeroportuario ante el Mundial

Entre alertas en el espacio aéreo, falta de controladores y de coordinación entre las autoridades, la problemática supera la infraestructura tangible que hoy existe.
jue 29 enero 2026 05:05 PM
La llegada de por lo menos 5 millones de turistas adicionales ante el evento deportivo ha encendido las alertas. (Bilanol/Getty Images)

La fecha en que sonará el silbatazo de inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026 está lista, al igual que la sede de la inauguración, el anteriormente conocido como Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, ubicado en Ciudad de México.

Sin embargo, el sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana Valle de México (ZMVM), que recibirá a los turistas internacionales para el evento deportivo, parece no contar con la misma preparación.

La problemática va más allá de solo la infraestructura tangible de los dos principales aeropuertos del área, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues las limitaciones y los retos no radican necesariamente en tierra, lo que ya enciende las alertas para el sector que ve en los cielos las bases de sus operaciones.

La situación se posiciona en calidad de urgente al considerar que faltan menos de cuatro meses para el evento de fútbol, que de acuerdo por perspectivas de la Secretaría de Turismo se esperan por lo menos 5 millones de visitantes adicionales al país, de tal manera que, en medio de la afición por ver rodar el balón, también surgen dudas en torno a la eficiencia del sistema aeroportuario del país.

Alertas en el espacio aéreo

La ZMVM está rodeada por montañas, de modo que la única puerta de entrada para las aeronaves, se ubica en el norte de esta área. Considerando esta limitante, desde el Sindicato Nacional de Controladores del Tránsito Aéreo (Sinacta) se han encendido las alertas, pues hoy en día se han duplicado los puntos de conflicto para las operaciones de los aeropuertos de la zona, al considerar que no sólo al AICM y el AIFA operan en ella.

“Ese espacio aéreo no lo podemos hacer crecer y ahora tenemos compartiendo el espacio aéreo al AICM, al AIFA, al de Cuernavaca, al de Puebla, Toluca, Atizapán, Tehuacán. Hay muchos aeródromos que están alrededor y todos alimentan el espacio aéreo. A lo mejor aquí en tierra no lo vemos, pero los controladores todos los días nos percatamos de esta saturación”, comenta José Alfredo Covarrubias, secretario general del sindicato.

El evento deportivo próximo a realizarse pone en foco la problemática actual, pues ante un posible incremento de operaciones en el AICM por el aumento en el flujo de visitantes, las alertas podrían pasar de amarillas a naranjas o incluso rojas. Si bien, hasta el momento no ha sucedido ningún accidente que involucre la pérdida de vidas humanas, ya que se han tomado con atención los puntos de conflicto o saturación de hoy en día, hacer previsiones hacia el futuro cercano es donde se marca el punto de inflexión.

“¿Cuál sería el límite? No lo sabemos y esperemos nunca saberlo, porque el día que alcance el límite va a ocurrir un accidente. Se incrementaron los puntos de conflicto por el rediseño que hicieron, que está fallido, pero afortunadamente ahora estamos trabajando en ello”, agrega Covarrubias.

El último rediseño del espacio aéreo fue realizado por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apoyo de la firma francesa NavBlue en 2021, que en una primera etapa incluyó tanto el AICM como el de Toluca, agregando un año más tarde al AIFA.

“Ese rediseño tiene fallas importantes a la seguridad. Hubo partes del espacio aéreo cuyo procedimiento fue descuidado, donde los aviones están sin separación, y eso lo que ocurre es que incrementa la carga de trabajo de los controladores, entonces urge revisar ese rediseño”, comenta María Larriva, especialista en tráfico aéreo e incidentes y accidentes, en un conversatorio organizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Hoy Sinacta trabaja, en coordinación con el Gobierno Federal, en el rediseño del espacio aéreo, considerando también las terminales de Cuernavaca y Puebla, pero éste no estará listo antes de que comience la copa mundial del futbol, ya que el representante del sector señala que estará listo hasta el mes de octubre.

La falta de controladores

La coyuntura que se vive hoy en día en el espacio aéreo es enfrentada de manera directa por los controladores aéreos, de los cuáles existen 1,000 en todo el país. Pero la situación actual amerita mayores activos desempeñando esta labor, de tal manera que desde Sinacta, se estima que existe un déficit de, por lo menos, 500 controladores en el territorio nacional, lo que ha incrementado el trabajo para quienes ya realizan esta actividad.

Y es que ser controlador aéreo parece no estar en el listado de prioridades de las nuevas generaciones, pues además de tratarse de una labor que implica años de estudio, la práctica en lo profesional implica tomar actualizaciones, cursos y certificaciones constantes.

“Les está resultando de poco interés a los jóvenes prepararse en esta carrera, porque son muchos los riesgos y son muchas las exigencias, porque cada vez es más difícil llegar a ser controlador, y es poco el salario y poca la disposición para contratar a nuevos controladores… Necesitamos médicos y enfermeras que atiendan a pacientes, pero también necesitamos controladores que atiendan esto, porque no nada más es el centro del país, hablamos de 63 aeropuertos en México”, comenta Covarrubias.

De acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Economía a través de Data México, el salario promedio de los controladores del tráfico aéreo en el país ronda los 9,490 pesos, trabajando alrededor de 44.1 horas a la semana, además de que la edad promedio de quienes ya realizan esta actividad oscila los 51 años de edad.

Falta de coordinación de parte de las autoridades

Los dos aeropuertos que, desde el Gobierno Federal, se han posicionado como los principales para la entrada de turistas ante el evento deportivo internacional, están en manos de diferentes agentes. Mientras la Secretaría de Marina coordina el AICM, la Secretaría de la Defensa Nacional hace lo propio en el AIFA.

Al tratarse de dos entidades de gobierno, lo ideal es que existiera una coordinación directa entre dichas dependencias y los recintos aeroportuarios que se tradujera en aumentos, pero las últimas cifras de ambas terminales dejan ver que el flujo de pasajeros en la ZMVM no ha crecido, lo que expone esta desarticulación y falta de toma de oportunidades en miras del crecimiento de la industria.

Mientras que en 2019 el AICM transportó 50 millones de pasajeros, en 2025 la cifra totalizó los 44.5 millones de viajeros. En el caso del AIFA, en el último año transportó 7 millones de pasajeros, de tal manera que el mercado sigue siendo de la misma dimensión, aunque ahora son dos terminales internacionales las que están operando.

“El hecho de que la marina tenga unos aeropuertos y el ejército tenga otros y que no se platiquen entre ellos a favor de la industria es claro que no ayuda. No estamos hablando de un sistema aeroportuario coordinado. Estamos hablando de aeropuertos que conviven, pero que no están articulados en sus políticas ni en sus operaciones y eso es grave”, comenta Rosario Avilés, analista del sector.

La fecha del partido de inicio del Mundial 2026 será el 11 de junio, y hasta esa fecha, el sistema aeroportuario aún tiene claros retos por sortear, en miras de que el evento deportivo de talla internacional pueda llevarse a cabo de la mejor manera y sin turbulencia alguna.

