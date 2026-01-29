Más allá del AICM y AIFA: el reto del sistema aeroportuario ante el Mundial

Alertas en el espacio aéreo

La ZMVM está rodeada por montañas, de modo que la única puerta de entrada para las aeronaves, se ubica en el norte de esta área. Considerando esta limitante, desde el Sindicato Nacional de Controladores del Tránsito Aéreo (Sinacta) se han encendido las alertas, pues hoy en día se han duplicado los puntos de conflicto para las operaciones de los aeropuertos de la zona, al considerar que no sólo al AICM y el AIFA operan en ella.

“Ese espacio aéreo no lo podemos hacer crecer y ahora tenemos compartiendo el espacio aéreo al AICM, al AIFA, al de Cuernavaca, al de Puebla, Toluca, Atizapán, Tehuacán. Hay muchos aeródromos que están alrededor y todos alimentan el espacio aéreo. A lo mejor aquí en tierra no lo vemos, pero los controladores todos los días nos percatamos de esta saturación”, comenta José Alfredo Covarrubias, secretario general del sindicato.

El evento deportivo próximo a realizarse pone en foco la problemática actual, pues ante un posible incremento de operaciones en el AICM por el aumento en el flujo de visitantes, las alertas podrían pasar de amarillas a naranjas o incluso rojas. Si bien, hasta el momento no ha sucedido ningún accidente que involucre la pérdida de vidas humanas, ya que se han tomado con atención los puntos de conflicto o saturación de hoy en día, hacer previsiones hacia el futuro cercano es donde se marca el punto de inflexión.

“¿Cuál sería el límite? No lo sabemos y esperemos nunca saberlo, porque el día que alcance el límite va a ocurrir un accidente. Se incrementaron los puntos de conflicto por el rediseño que hicieron, que está fallido, pero afortunadamente ahora estamos trabajando en ello”, agrega Covarrubias.

El último rediseño del espacio aéreo fue realizado por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apoyo de la firma francesa NavBlue en 2021, que en una primera etapa incluyó tanto el AICM como el de Toluca, agregando un año más tarde al AIFA.

“Ese rediseño tiene fallas importantes a la seguridad. Hubo partes del espacio aéreo cuyo procedimiento fue descuidado, donde los aviones están sin separación, y eso lo que ocurre es que incrementa la carga de trabajo de los controladores, entonces urge revisar ese rediseño”, comenta María Larriva, especialista en tráfico aéreo e incidentes y accidentes, en un conversatorio organizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Hoy Sinacta trabaja, en coordinación con el Gobierno Federal, en el rediseño del espacio aéreo, considerando también las terminales de Cuernavaca y Puebla, pero éste no estará listo antes de que comience la copa mundial del futbol, ya que el representante del sector señala que estará listo hasta el mes de octubre.