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Comer lo básico es cada vez más caro en México y el jitomate se dispara 126% en un año

Este alimento básico fue el producto que más presionó el costo de la canasta alimentaria, con un peso clave en el aumento registrado en ciudades y zonas rurales.
lun 13 abril 2026 12:22 PM
Comer lo básico es cada vez más caro en México: el jitomate se dispara 126% en un año y encarece hasta la salsa
El costo de la canasta alimentaria en México aumentó en marzo de 2026 por encima del ritmo de otros precios. (Foto: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

Poner un plato de comida en la mesa se ha vuelto más caro para millones de familias mexicanas. Durante marzo de 2026, el costo de la canasta alimentaria —el umbral mínimo de ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas de alimentación— aumentó muy por encima de la inflación general del país, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos del reporte Líneas de Pobreza muestran una presión creciente sobre el presupuesto familiar: mientras la inflación general anual se ubicó en 4.6%, el precio de los alimentos básicos avanzó a un ritmo mucho mayor, especialmente el caso del jitomate.

En las zonas urbanas, la llamada Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (el costo mínimo de la canasta alimentaria) aumentó 8.1% anual, mientras que en las zonas rurales el incremento fue de 7.9%.

En términos prácticos, esto significa que los alimentos se encarecen casi al doble de la velocidad del resto de los productos y servicios, deteriorando el poder de compra de los hogares, especialmente de aquellos con menores ingresos.

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El jitomate dispara el costo de la canasta

El principal responsable del encarecimiento fue un producto cotidiano en la dieta mexicana: el jitomate.

Durante marzo, su precio registró un incremento anual de 126.3%, convirtiéndose en el factor que más presionó el aumento de la canasta alimentaria.

El impacto fue tan fuerte que por sí solo explicó:

-41.1% del incremento anual de la canasta alimentaria en zonas rurales

-28.8% del aumento en zonas urbanas

La escalada del jitomate no fue el único golpe al bolsillo. Otros productos y servicios vinculados con la alimentación también registraron aumentos que contribuyeron a elevar el gasto de los hogares.

jitomate
El jitomate fue el producto que más influyó en el encarecimiento de la canasta alimentaria. (Shutterstock/Ewais)

Entre los principales destacan:

Comer fuera de casa: los alimentos y las bebidas en fondas, restaurantes y establecimientos similares subieron 7.1% anual, convirtiéndose en el segundo factor de mayor incidencia.

Leche pasteurizada: en las ciudades aumentó 8.1%, presionando el gasto cotidiano en productos básicos.

Bistec de res: en las zonas rurales el precio creció 10.2%, lo que complica el acceso a proteínas para muchas familias.

A nivel mensual —comparando marzo con febrero de 2026— los productos que más influyeron en el aumento fueron nuevamente jitomate y limón. En las zonas rurales también destacó el aumento del chile, mientras que en las urbanas la papa fue otro de los alimentos que empujó los precios al alza.

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¿Cuánto cuesta hoy cubrir lo básico para comer?

El informe del Inegi también revela cuánto dinero necesita actualmente una persona para cubrir únicamente sus necesidades alimentarias mínimas.

En marzo de 2026, la canasta alimentaria mensual se ubicó en

2,571.18 pesos al mes en zonas urbanas, equivalentes a unos 85.71 pesos diarios por persona.

1,940.37 pesos mensuales en zonas rurales, es decir, alrededor de 64.68 pesos diarios.

Estas cifras representan el ingreso mínimo necesario para no caer en pobreza extrema por ingresos, al menos desde el punto de vista alimentario.

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El costo de vivir también sube

Cuando se suman otros gastos esenciales —como transporte, vivienda, educación y salud— el incremento también es evidente, aunque más moderado.

La llamada Línea de Pobreza por Ingresos, que considera tanto alimentos como otros bienes y servicios básicos, registró aumentos anuales de:

-5.6% en zonas urbanas

-6.1% en zonas rurales

En este caso, los rubros que más influyeron en el aumento fueron el transporte público y los servicios relacionados con educación, cultura y recreación.

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Un termómetro de la presión económica

Este reporte mensual forma parte del sistema de medición que el INEGI publica desde julio de 2025 para monitorear la evolución de las líneas de pobreza por ingresos.

El indicador funciona como un termómetro de la presión que enfrentan los hogares mexicanos: permite evaluar si el ingreso de las personas alcanza para cubrir los bienes y servicios básicos necesarios para evitar caer en pobreza.

Los datos más recientes muestran una tendencia preocupante. Cuando los alimentos —la parte más esencial del gasto— crecen casi al doble de la inflación general , el margen de maniobra para las familias se reduce.

En otras palabras, el desafío para millones de hogares en México no es solo enfrentar precios más altos, sino lograr que el ingreso alcance para comer sin sacrificar otros gastos indispensables.

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Jitomate Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía Inflación

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