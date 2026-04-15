Banco Plata cierra nueva ronda de financiamiento y logra valuación de 5,000 mdd

También participaron inversionistas existentes como Kora, Hedosophia, Spice Expeditions y Audeo Ventures.

"La base de inversionistas de Plata ahora incluye fondos soberanos, gestores de activos globales, firmas de capital de riesgo y endowments de universidades estadounidenses, entre ellas la University of Illinois Foundation, University of Wisconsin Foundation y Washington University", destacó la firma en un comunicado.

Plata recibió en marzo pasado su autorización para operar como banco en México. La firma, cofundada y dirigida por Neri Tollardo, suma más de 3.5 millones de clientes activos de tarjeta de crédito.

Con la autorización para operar como banco, migrarán a productos de débito , contó recientemente a Expansión su CFO, Marcos Kantt.

"Plata alcanzó más de 600 millones de dólares en ingresos anualizados y una cartera de crédito de 800 millones de dólares, impulsados por modelos propietarios de riesgo basados en inteligencia artificial y plataformas desarrolladas por más de 800 profesionales", destacó la firma.

En julio de 2025, Plata también recibió autorización para constituir una Compañía de Financiamiento en Colombia.