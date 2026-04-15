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Banco Plata cierra nueva ronda de financiamiento y logra valuación de 5,000 mdd

Tras arrancar sus operaciones como banco, Plata cerró una ronda Serie C de 405 millones de dólares y busca escalar los más de 3.5 millones de clientes adquiridos.
mié 15 abril 2026 07:38 PM
plata recibe financiamiento
Banco Plata recibió su licencia para operar en marzo pasado. (Neri Tollardo/LinkedIn)

Banco Plata cerró una ronda de financiamiento serie C por 405 millones de dólares y alcanzó una valuación de 5,000 millones.

Las rondas de inversión Serie C son de las más avanzadas a las que pueden acceder las startups y se dan a aquellas que buscan escalar el negocio.

La ronda estuvo liderada por Bicycle Capital y contó con la participación de nuevos inversionistas, incluyendo Qatar Investment Authority (QIA), BTG Pactual, Valor Capital Group y un importante fondo global de gestión activa long-only.

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También participaron inversionistas existentes como Kora, Hedosophia, Spice Expeditions y Audeo Ventures.

"La base de inversionistas de Plata ahora incluye fondos soberanos, gestores de activos globales, firmas de capital de riesgo y endowments de universidades estadounidenses, entre ellas la University of Illinois Foundation, University of Wisconsin Foundation y Washington University", destacó la firma en un comunicado.

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Plata recibió en marzo pasado su autorización para operar como banco en México. La firma, cofundada y dirigida por Neri Tollardo, suma más de 3.5 millones de clientes activos de tarjeta de crédito.

Con la autorización para operar como banco, migrarán a productos de débito , contó recientemente a Expansión su CFO, Marcos Kantt.

"Plata alcanzó más de 600 millones de dólares en ingresos anualizados y una cartera de crédito de 800 millones de dólares, impulsados por modelos propietarios de riesgo basados en inteligencia artificial y plataformas desarrolladas por más de 800 profesionales", destacó la firma.

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