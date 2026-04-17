La disminución se explica principalmente por un menor precio promedio de la mezcla petrolera mexicana que se proyecta para 2027, de 77.3 dólares por barril en 2026, a 54.7 dólares en 2027. Esto representa 22.6 dólares menos por cada barril.

“Lo que está viendo hacienda es que el conflicto en Medio Oriente va a terminar este año, y los precios del petróleo se van a estabilizar en los niveles anteriores que los que teníamos previo a febrero 28, que fue cuando inició el conflicto, hoy la mezcla mexicana está más alta que los 77 dólares, debe ser un promedio, también hay que tomar en cuenta que ya no exportamos tanto petróleo, como lo hacíamos antes, y que somos un importador neto de energía tanto de gasolina, como de gas natural”, explicó Víctor Manuel Herrera Espinosa Presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos IMEF.

Pese a que se espera un pequeño incremento en la producción de crudo, al pasar de 1.794 millones a 1.806 millones de barriles diarios, la cantidad para exportación bajará de 521,000 barriles diarios en 2026 a 427,600 de barriles en 2027.

Con ello, los ingresos petroleros bajarían en proporción del PIB el siguiente año, hasta 2.3%, desde el 3.1% esperado para este año, el índice esperado sería el más bajo de los últimos 10 años, pues el menor nivel en ese lapso fue 2.5% del PIB registrado en 2020, refieren cifras de Hacienda.

Hacienda destaca que esta caída de los ingresos petroleros no se compensará por la variación estimada del tipo de cambio, a pesar de que el peso sea ligeramente más débil el siguiente año, al promediar las 18.6 unidades por dólar, frente al cierre de 2026 previsto en 18.4 pesos por dólar.

Compensar con recaudación de impuestos

Esta caída en los ingresos petroleros se compensará con un incremento de más de 347,700 millones de pesos en la recaudación de impuestos, a través de un mayor dinamismo en la economía, y a los efectos acumulados de las medidas de eficiencia recaudatoria, fiscalización y combate a la evasión.