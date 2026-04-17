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Economía

Los ingresos petroleros dejarán la lista de billonarios en 2027

Para el siguiente año, los ingresos por producción y exportación petrolera tocarán el nivel más bajo en proporción al PIB de los últimos 10 años.
vie 17 abril 2026 04:46 PM
petrolero economia
Pese a que se espera un pequeño incremento en la producción de crudo, al pasar de 1.794 millones a 1.806 millones de barriles diarios, la cantidad para exportación bajará de 521,000 barriles diarios en 2026 a 427,600 de barriles en 2027. (Foto: iStock. )

En 2027, los ingresos que México genera por producción y exportación de petróleo dejarán el club de los billonarios, al generar menos de un billón de pesos, de acuerdo con proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los Precriterios Generales de Política Económica 2027.

Hacienda prevé que se capten 910,868 millones de pesos por ingresos petroleros en 2027, lo que significa una caída de 293,400 millones en comparación para el monto aprobado para 2026. Ello estaría por debajo del billón de pesos, como sucedió en 2024, después de que en 2021, 2022, 2023 y 2025 se registraran recursos por arriba del billón de pesos. Para el cierre de este año se prevén 1.2 billones.

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La disminución se explica principalmente por un menor precio promedio de la mezcla petrolera mexicana que se proyecta para 2027, de 77.3 dólares por barril en 2026, a 54.7 dólares en 2027. Esto representa 22.6 dólares menos por cada barril.

“Lo que está viendo hacienda es que el conflicto en Medio Oriente va a terminar este año, y los precios del petróleo se van a estabilizar en los niveles anteriores que los que teníamos previo a febrero 28, que fue cuando inició el conflicto, hoy la mezcla mexicana está más alta que los 77 dólares, debe ser un promedio, también hay que tomar en cuenta que ya no exportamos tanto petróleo, como lo hacíamos antes, y que somos un importador neto de energía tanto de gasolina, como de gas natural”, explicó Víctor Manuel Herrera Espinosa Presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos IMEF.

Pese a que se espera un pequeño incremento en la producción de crudo, al pasar de 1.794 millones a 1.806 millones de barriles diarios, la cantidad para exportación bajará de 521,000 barriles diarios en 2026 a 427,600 de barriles en 2027.

Con ello, los ingresos petroleros bajarían en proporción del PIB el siguiente año, hasta 2.3%, desde el 3.1% esperado para este año, el índice esperado sería el más bajo de los últimos 10 años, pues el menor nivel en ese lapso fue 2.5% del PIB registrado en 2020, refieren cifras de Hacienda.

Hacienda destaca que esta caída de los ingresos petroleros no se compensará por la variación estimada del tipo de cambio, a pesar de que el peso sea ligeramente más débil el siguiente año, al promediar las 18.6 unidades por dólar, frente al cierre de 2026 previsto en 18.4 pesos por dólar.

Compensar con recaudación de impuestos

Esta caída en los ingresos petroleros se compensará con un incremento de más de 347,700 millones de pesos en la recaudación de impuestos, a través de un mayor dinamismo en la economía, y a los efectos acumulados de las medidas de eficiencia recaudatoria, fiscalización y combate a la evasión.

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Registros de Hacienda detallan cómo los ingresos tributarios tienen cada vez mayor participación en la generación de los ingresos públicos, frente a los ingresos petroleros. Tan solo de 2017 a 2027, se prevé que los primeros suban de 57.7% del total de los ingresos públicos a 61.7%, mientras los petroleros disminuirán de generar el 16.7%, hasta el 9.09% el año entrante.

También se prevé hacer un ajuste al gasto neto, para compensar la caída de los ingresos petroleros, por 91,000 millones de pesos menos al aprobado para este año, lo que representa una reducción de 4.1%.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Petróleo

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