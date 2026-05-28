EU revisa a la baja crecimiento del PIB en primer trimestre mientras inflación aumenta

PIB recortado

El Producto Interno Bruto (PIB) de la mayor economía del mundo creció 1.6% en proyección anual en el primer trimestre (la tasa a 12 meses de mantenerse las condiciones al momento de la medición).

Los datos del Departamento de Comercio dan cuenta así de una cifra inferior a la estimación de 2% anunciada el mes pasado.

Los analistas esperaban que la tasa se mantuviese sin cambios, según el consenso de MarketWatch.

"El PIB real se revisó a la baja en 0.4 puntos porcentuales respecto a la estimación preliminar, lo que refleja principalmente revisiones a la baja de la inversión y el gasto de los consumidores", resumió el Departamento de Comercio.

La expansión del PIB, en tanto, se debe principalmente a las inversiones en equipos y en propiedad intelectual, gastos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

En cambio, las inversiones en el sector inmobiliario retrocedieron fuertemente.

Los analistas han advertido sobre la dependencia de la economía estadounidense del sector de la IA, mientras el consumo se resiente por el impacto de la guerra en los precios de la energía.

"Nuevos datos mostraron que el gasto en servicios, particularmente en servicios médicos, cayó, y que los inventarios empresariales se redujeron más de lo estimado anteriormente", explicó el economista Michael Pearce, de Oxford Economics.

Las revisiones a la baja del gasto de los consumidores en el primer trimestre, junto con una caída en abril, "apuntan a un consumidor bajo presión", añadió.

Aun así, el crecimiento en proyección anual fue más importante que en el cuarto trimestre de 2025, cuando registró un incremento de 0.5%.

El alza entre los últimos meses de 2025 y principios de 2026 se debe a "repuntes del gasto público y las exportaciones, y un incremento de la inversión" en general.