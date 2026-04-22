Golpe a los ingresos por intereses no frena a Banorte y sus utilidades crecen en lo que va de 2026

Marcos Ramírez, director general del banco, dijo en conferencia de prensa que se hicieron gastos programados en tecnología e inversiones en sucursales.

"Hicimos muchos gastos en tecnología y en cosas que teníamos programadas. Entonces nos sentimos muy tranquilos de que vamos en presupuesto", apuntó.

Los ingresos por intereses sumaron 88,573 millones de pesos, lo que significó una caída de 19% en comparación con el año pasado.

Estos ingresos se vieron afectados por la reducción de la tasa de interés que ha hecho el Banco de México en meses recientes.

Banorte espera que este año el crecimiento económico sea de 1.8%.

"Creemos que a diferencia de 2025, donde el principal motor de crecimiento fueron las exportaciones, en este 2026 el consumo y la inversión deberían de también contribuir a la economía", dijo el economista en jefe, Alejandro Padilla.

El economista en jefe destacó que esperan una buena renegociación del T-MEC que beneficiará tanto a Estados Unidos como a México.

"La revisión formalmente empieza en julio y no necesariamente tiene que terminar", dijo. "Hay que contemplar que en el camino están las elecciones intermedias en Estados Unidos, pero vemos un escenario en donde México seguirá siendo un socio estratégico".

Sobre la cartera de crédito, Banorte reportó un crecimiento del 6% con una cartera de 1.2 billones de pesos. Destacó el crecimiento del crédito al consumo con un 11%. Dentro de este rubro, el crédito de auto aumentó 30%, las tarjetas de crédito un 14% y el crédito de nómina un 12%.

Contrastó este crecimiento en la cartera con la contracción del 5% en crédito a gobiernos, mientras que el crédito comercial tuvo un aumento de 6%.

"El grupo financiero mantiene el crecimiento en cartera de crédito, desacelerándose pero por arriba del sector financiero, además, el eficiente manejo del costo de fondeo le permitió reducir sus gastos financieros y mejorar su margen financiero", señaló un análisis de Ve por Más.