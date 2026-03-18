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Economía

Banorte: El T-MEC se concretará pese a la incertidumbre

Marcos Ramírez, director de Banorte, afirma que el acuerdo comercial y el Plan México serán clave para reactivar el crecimiento y el crédito tras la desaceleración del sector.
mié 18 marzo 2026 05:55 AM
banorte confia en renegociacion del tmec
Banorte dice que entrará a financiar proyectos del Plan México. (Anylú Hinojosa)

Una renegociación del T-MEC concretada, así como la puesta en marcha del Plan México, serán claves para que la economía mexicana crezca y active el dinamismo del crédito, considera el director general de Banorte, Marcos Ramírez.

El año pasado, el crédito bancario creció a tasas de un dígito, por debajo de los niveles de doble dígito registrados en años anteriores. En ese entorno, Banorte se posiciona como el tercer banco más grande del país por activos, con 1.96 billones de pesos.

Con motivo de la 89 Convención Bancaria , el banquero dijo que en la renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que inicia las primeras conversaciones esta semana, se espera que se logre el acuerdo entre los países.

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Sí va a salir (el T-MEC), pero con mucha volatilidad. Nuestros socios comerciales van a negociar como ellos saben y saben hacerlo muy beligerantemente
Marcos Ramírez, director general de Banorte

El directivo confía en que pese a la incertidumbre de la renegociación del acuerdo comercial, habrá un tratado, ya que conviene a los tres países. Una vez superado eso, aunado a que se concreten los proyectos del Plan México, la economía y el crédito podrán crecer a una tasa mayor.

“No estamos en el potencial de crecimiento (de crédito) que solíamos tener y que obviamente si el país crece, pues la banca va a poder seguir creciendo esta colocación”, aseguró Ramírez.

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A inicios de este año, la presidenta se reunió con los banqueros para presentar proyectos de infraestructura como energía y carreteras.

Ramírez destacó que el Plan México tiene que ser bancable desde su origen, para que no nazca con parches que luego se tengan que arreglar.

Banorte, de acuerdo con el directivo, está financiando proyectos de agua, energía, transporte y logística.

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Pero sin duda, uno de los proyectos financiados por el banco que más expectativas está generando es la reconstrucción del Estadio Banorte, que en el Mundial de este año se llamará Estadio Ciudad de México.

El Estadio Banorte tiene programada su reapertura para el 28 de marzo próximo para el partido de México-Portugal; las obras avanzan a marchas forzadas, generando las dudas sobre si estará listo para la justa deportiva.

Ramírez dijo que de parte del banco no hay problemas de financiamiento: el dinero que el banco prestó para este fin se mantiene conforme a lo acordado.

“Tenemos un patrocinio, que nos costó caro para mi gusto”, dijo. “Tenemos un negocio donde estamos prestando dinero con base en los adelantos (de la obra)”.

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Sobre la infraestructura del Mundial, se espera que el Estadio Banorte y sus alrededores queden como infraestructura utilizable para la comunidad, a diferencia de otros Mundiales donde las instalaciones quedaron abandonadas.

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Planes para el 2026

Para este año, Banorte se enfocará en ser un banco universal, con presencia en toda la república y apostando por la digitalización, aunque apostarán por la infraestructura: el banco planea la apertura de nuevas sucursales.

Habrá 20 nuevas sucursales mientras que otras 20 serán reubicadas con una inversión de 500 millones de pesos. La ampliación y reubicación de las sucursales también implicará la contratación de 500 personas.

Por la vía de la digitalización, la apuesta de Banorte está en Rappicard, una asociación con Rappi.

“Banorte compró la parte de Rappi en el negocio, pero Rappi sigue siendo socio comercial”, dijo Ramírez.

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En abril del año pasado, Grupo Financiero Banorte anunció que compró la totalidad de las acciones de TDF, la empresa bajo la que opera Rappicard.

Banorte compró 44.28% de las acciones que compartía con Rappi en 50 millones de dólares , además de que se hizo un contrato de exclusividad para que el banco comercialice por 15 años los productos dentro del ecosistema de Rappi.

“Queríamos crecer y ellos necesitaban capital para otras inversiones y seguimos en el acuerdo con ellos para seguir generando tarjetas”, dijo.

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GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. Convención Bancaria 2026

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