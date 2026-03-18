Banorte: El T-MEC se concretará pese a la incertidumbre

Sí va a salir (el T-MEC), pero con mucha volatilidad. Nuestros socios comerciales van a negociar como ellos saben y saben hacerlo muy beligerantemente Marcos Ramírez, director general de Banorte

El directivo confía en que pese a la incertidumbre de la renegociación del acuerdo comercial, habrá un tratado, ya que conviene a los tres países. Una vez superado eso, aunado a que se concreten los proyectos del Plan México, la economía y el crédito podrán crecer a una tasa mayor.

“No estamos en el potencial de crecimiento (de crédito) que solíamos tener y que obviamente si el país crece, pues la banca va a poder seguir creciendo esta colocación”, aseguró Ramírez.

A inicios de este año, la presidenta se reunió con los banqueros para presentar proyectos de infraestructura como energía y carreteras.

Ramírez destacó que el Plan México tiene que ser bancable desde su origen, para que no nazca con parches que luego se tengan que arreglar.

Banorte, de acuerdo con el directivo, está financiando proyectos de agua, energía, transporte y logística.

Pero sin duda, uno de los proyectos financiados por el banco que más expectativas está generando es la reconstrucción del Estadio Banorte, que en el Mundial de este año se llamará Estadio Ciudad de México.

El Estadio Banorte tiene programada su reapertura para el 28 de marzo próximo para el partido de México-Portugal; las obras avanzan a marchas forzadas, generando las dudas sobre si estará listo para la justa deportiva.

Ramírez dijo que de parte del banco no hay problemas de financiamiento: el dinero que el banco prestó para este fin se mantiene conforme a lo acordado.

“Tenemos un patrocinio, que nos costó caro para mi gusto”, dijo. “Tenemos un negocio donde estamos prestando dinero con base en los adelantos (de la obra)”.

Sobre la infraestructura del Mundial, se espera que el Estadio Banorte y sus alrededores queden como infraestructura utilizable para la comunidad, a diferencia de otros Mundiales donde las instalaciones quedaron abandonadas.