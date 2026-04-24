Departamento de Justicia de EU archiva investigación contra presidente de la Fed

Trump ha atacado repetidamente a Powell por no recortar las tasas de interés de forma más agresiva.

La procuradora Jeanine Pirro anunció en la red X que será el inspector general de la Reserva Federal quien continuará con las pesquisas sobre el sobrecosto de las obras de renovación de la sede de la Fed.

En consecuencia, he ordenado a mi oficina que cierre nuestra investigación Jeanine Pirro, procuradora

"Sin embargo, no dudaré en reabrir una investigación criminal si los hechos lo ameritan", advirtió.

Poco después de ese anuncio, un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, escribió en un comunicado que el gobierno del presidente Donald Trump "sigue tan seguro como antes de que el Senado confirmará rápidamente a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal".

Warsh es el candidato propuesto por Trump para reemplazar a Powell.

Trump se ha mostrado muy crítico por el desempeño de Powell, al que acusa de haber ralentizado la baja de las tasas de interés de la Fed.

Pocos meses después de asumir el cargo, Trump empezó al mismo tiempo a criticar lo que consideraba un gasto desmesurado en la rehabilitación de la sede de la Reserva Federal en Washington.

El presidente llegó a cifrar esos trabajos de reconstrucción, que llevan varios años de retrasos a causa de problemas estructurales, en varios miles de millones de dólares.