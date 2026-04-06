La nueva 'tormenta' para el T-MEC: por qué EU acusa a México de hacer insuficiente por los medios de pago

"Estados Unidos continúa instando a México a facilitar un mercado competitivo para los proveedores de servicios de pago electrónico estadounidenses", señala el Informe.

El documento, de más de 500 páginas, señala que mantiene un monitoreo en la forma en que México cumple con sus compromisos del T-MEC en materia de pagos digitales.

"El marco normativo vigente en México limita la capacidad de los proveedores estadounidenses de servicios de pago electrónico para ofrecer su gama completa de servicios de valor agregado a nivel transfronterizo, incluyendo la protección contra el fraude, y diferenciarse en el mercado", apunta el documento.

Álvaro Vértiz, analista del sector, apunta a que de cara a la renegociación del T-MEC, el gobierno de Donald Trump pueden retrasarse hasta que no se resuelvan estos casos en materia de competencia.

"Estados Unidos puede ser mucho más incisivo este al respecto y tomar medidas más duras en términos de la negociación del tratado, que creo que esa sería la la peor consecuencia", dijo Vértiz.

Aunque no lo menciona de manera directa, el Informe Nacional de Estimaciones Comerciales se refiere a las dificultades que ha tenido Visa y Mastercard para operar en el mercado de las cámaras de compensación y el rechazo de la compra de Prosa.

El documento expuso que el 14 de septiembre de 2023, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) identificó barreras a la competencia en el mercado de procesamiento de pagos con tarjeta y emitió recomendaciones al Banco de México (Banxico) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para restablecer las condiciones de competencia.

"Estas recomendaciones no se han implementado", apunta el Informe.

Añade que en octubre de 2025, la CNBV y Banxico publicaron un borrador de reglamento sobre redes de pago con tarjeta -con el que se buscaba reducir la cuota de intercambio en pagos con tarjeta de crédito y débito- y el 30 de diciembre de 2025, Banxico publicó un borrador de reglamento sobre cámaras de compensación para consulta pública.

Sin embargo, estas publicaciones no resolvieron las barreras identificadas por la Cofece ni respondieron a los comentarios hechos por empresas estadounidenses interesadas.

El 11 de febrero de 2026, la CNBV retiró el borrador de reglamento sobre redes de pago con tarjeta para realizar un análisis de mercado exhaustivo y profundo, y considerar los comentarios recibidos durante el período de consulta pública.

"México debería revisar el borrador de reglamento sobre redes de pago con tarjeta y cámaras de compensación antes de su aprobación definitiva. Estados Unidos continúa instando a México a facilitar un mercado competitivo para los proveedores de servicios de pago electrónico estadounidenses", señaló.

En la 89 Convención Bancaria , celebrada el mes pasado, Banxico publicó las reglas para facilitar los medios de pago digitales y la Asociación de Bancos de México (ABM) propuso cobrar una comisión cero en la cuota de intercambio cuando se pague con tarjeta en gasolineras.

Consultada sobre este informe que presenta el gobierno de Estados Unidos, la ABM no ha emitido alguna postura al respecto.