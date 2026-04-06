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Economía

Amenaza al T-MEC: EU acusa a México de no fomentar competencia en medios de pago

El gobierno de EU asegura que los reguladores mexicanos no han atendido las recomendaciones en materia de competencia que permitan a empresas estadounidenses competir.
lun 06 abril 2026 05:25 PM
La nueva 'tormenta' para el T-MEC: por qué EU acusa a México de hacer insuficiente por los medios de pago
Estados Unidos considera insuficiente las medidas que han hecho los reguladores mexicanos para mejorar la competencia en medios de pago. (jorge mata/Getty Images)

De cara a la revisión del T-MEC, el gobierno de Estados Unidos instó a las autoridades regulatorias en México a facilitar un mercado competitivo en los servicios de pago electrónico, ya que considera que las medidas que se han implementado son insuficientes, especialmente para empresas con sede en su país.

Las inconformidades del gobierno estadounidense se publicaron la semana pasada en el Informe Nacional de Estimaciones Comerciales de 2026, un documento que se presenta anualmente ante el Congreso de ese país.

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"Estados Unidos continúa instando a México a facilitar un mercado competitivo para los proveedores de servicios de pago electrónico estadounidenses", señala el Informe.

El documento, de más de 500 páginas, señala que mantiene un monitoreo en la forma en que México cumple con sus compromisos del T-MEC en materia de pagos digitales.

"El marco normativo vigente en México limita la capacidad de los proveedores estadounidenses de servicios de pago electrónico para ofrecer su gama completa de servicios de valor agregado a nivel transfronterizo, incluyendo la protección contra el fraude, y diferenciarse en el mercado", apunta el documento.

Álvaro Vértiz, analista del sector, apunta a que de cara a la renegociación del T-MEC, el gobierno de Donald Trump pueden retrasarse hasta que no se resuelvan estos casos en materia de competencia.

"Estados Unidos puede ser mucho más incisivo este al respecto y tomar medidas más duras en términos de la negociación del tratado, que creo que esa sería la la peor consecuencia", dijo Vértiz.

Aunque no lo menciona de manera directa, el Informe Nacional de Estimaciones Comerciales se refiere a las dificultades que ha tenido Visa y Mastercard para operar en el mercado de las cámaras de compensación y el rechazo de la compra de Prosa.

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El documento expuso que el 14 de septiembre de 2023, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) identificó barreras a la competencia en el mercado de procesamiento de pagos con tarjeta y emitió recomendaciones al Banco de México (Banxico) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para restablecer las condiciones de competencia.

"Estas recomendaciones no se han implementado", apunta el Informe.

Añade que en octubre de 2025, la CNBV y Banxico publicaron un borrador de reglamento sobre redes de pago con tarjeta -con el que se buscaba reducir la cuota de intercambio en pagos con tarjeta de crédito y débito- y el 30 de diciembre de 2025, Banxico publicó un borrador de reglamento sobre cámaras de compensación para consulta pública.

Sin embargo, estas publicaciones no resolvieron las barreras identificadas por la Cofece ni respondieron a los comentarios hechos por empresas estadounidenses interesadas.

El 11 de febrero de 2026, la CNBV retiró el borrador de reglamento sobre redes de pago con tarjeta para realizar un análisis de mercado exhaustivo y profundo, y considerar los comentarios recibidos durante el período de consulta pública.

"México debería revisar el borrador de reglamento sobre redes de pago con tarjeta y cámaras de compensación antes de su aprobación definitiva. Estados Unidos continúa instando a México a facilitar un mercado competitivo para los proveedores de servicios de pago electrónico estadounidenses", señaló.

En la 89 Convención Bancaria , celebrada el mes pasado, Banxico publicó las reglas para facilitar los medios de pago digitales y la Asociación de Bancos de México (ABM) propuso cobrar una comisión cero en la cuota de intercambio cuando se pague con tarjeta en gasolineras.

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Consultada sobre este informe que presenta el gobierno de Estados Unidos, la ABM no ha emitido alguna postura al respecto.

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El caso Visa y Mastercard

En febrero pasado, la Comisión Nacional Antimonopolio le negó a Visa la compra del 51% de PROSA al concluir que la operación implicaba riesgos a la competencia que podrían afectar a las personas usuarias de servicios financieros.

La compra suponía la integración entre uno de los procesadores de pagos con tarjeta más grandes de México (PROSA) y la marca de tarjetas de débito y crédito más grande del mundo (Visa).

Tras el análisis de la autoridad, se definió que la compra tendría “efectos nocivos sobre el sistema financiero mexicano y, particularmente, sobre las y los mexicanos que utilizan servicios financieros en el país”.

Visa manifestó su inconformidad con esta resolución por lo que sometería la decisión a una evaluación.

"La apuesta es por México, obviamente es una noticia como lo hemos compartido que nos que nos decepciona", dijo en entrevista Francisco Valdivia, director general de Visa en México. "Tiene tiene evidentemente ese impacto, pero el compromiso que tenemos en el mercado, este gran objetivo de digitalizar más la economía y particularmente las micro y pequeñas empresas, eso no cambia".

Para el caso de Mastercard, desde 2020 recibió una autorización para operar una cámara de compensación sin que estas operaciones hayan iniciado.

Álvaro Vértiz señala que la cámara de compensación de Mastercard no ha tenido condiciones para operar y dentro de las negociaciones del TMEC se establece que las empresas americanas deberán de operar en si en similar circunstancia que sus pares mexicanos.

"Estados Unidos sigue preocupado por la duración, la complejidad y la incertidumbre del proceso de aprobación para las instituciones de fondos de pago electrónico que buscan utilizar servicios seguros de computación en la nube", señaló el Informe de Estados Unidos.

Se añade que esta incertidumbre plantea interrogantes sobre hasta qué punto las aprobaciones están condicionadas tácitamente al uso de infraestructuras informáticas locales.

Para Álvaro Vértiz, este apartado debe considerarse en la renegociación del acuerdo comercial o la consecuencia podría ser que las negociaciones se vean entorpecidas.

"Podrían complicarse las conversaciones, no me atrevería a decir que se va a tirar el tratado pero sí es una de muchas cosas que entorpecen las conversaciones para que tengamos la renovación del tratado", dijo.

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TMEC Revisión T-MEC 2026 SPEI Visa Mastercard

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